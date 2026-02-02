В АКРА рассказали о векторах развития экономики России в 2026 году

Автор макроэкономического прогноза АКРА рассказал, что ключевыми трендами экономики будут замедление роста, ослабление рубля и повышенные риски недополучения бюджетных доходов. При этом ключевая ставка может снизиться до 12–13%

Дмитрий Куликов (Фото: Алена Бжахова / ТАСС)

Автор макроэкономического прогноза АКРА на 2026–2028 годы, старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов в эфире программы «День. Главное» на Радио РБК выделил ключевые векторы развития российской экономики в текущем году.

По его словам, экономический рост уже вошел в стадию стабильности и приблизился к грани, требующей стимулирования. «Мы видим, что после периода некоего восстановительного роста и роста, который сочетался с очень быстрыми изменениями структуры экономики, — сейчас эти процессы замедляются. Они уже замедлились. И вот рост экономический уже явно вошел в стадию такого гораздо более стабильного, который находится уже почти что на грани необходимости стимулирования», — сказал он.

Вторым вектором станет поступательное ослабление рубля в течение года. «Мы видим, что довольно неопределенная и довольно разнонаправленная ситуация в ценах на биржевые товары, на commodities. И это доставляет довольно много проблем в прогнозировании бюджетного баланса и курса рубля. Но мы считаем, что по совокупности тенденций все-таки начнется довольно поступательное ослабление рубля в течение этого года. При этом, конечно, волатильность курса, она не станет меньше, она станет только больше», — отметил Куликов.

На ослабление влияют ценовые, объемные и политические факторы. «Но в базовом прогнозе у нас физические факторы, факторы физического объема, они в меньшей степени влияют на ситуацию с экспортом и впоследствии на курс рубля. Поэтому, да, может казаться, что это довольно спокойное ослабление», — пояснил эксперт.

Еще одним вектором АКРА считает повышенные риски недополучения доходов бюджета по сравнению с риском их перевыполнения. Что касается денежно-кредитной политики, агентство ожидает продолжения смягчения довольно быстрыми темпами. По прогнозу АКРА, к концу года ключевая ставка снизится до 12–13%, а в следующем году приблизится к однозначным значениям. «Этому не помешает всплеск цен, всплеск скорости роста цен, которые мы видели вследствие повышения ставки НДС», — добавил Куликов.

Согласно прогнозу АКРА, с которым ознакомился РБК, рост экономики России к 2027 году восстановится до 1–1,5% после роста ВВП примерно на 0,8% в 2025 году и на ожидаемые 0,8–1,4% в 2026-м.

На вопрос о геополитическом статусе-кво он ответил, что тот сохранится в ближайшие годы. «Это вопрос технологий. Геополитический статус-кво — это очень быстрые резкие изменения в отношениях между странами, в экономической политике по отношению друг к другу. В этом смысле статус-кво точно сохраняется», — сказал он.

В базовом сценарии АКРА не закладывает кардинальных изменений в санкциях или существенного снижения дисконтов на экспортируемую нефть, добавил эксперт. По его словам, все подобные тенденции относятся к небазовым сценариям, которые могут слишком быстро изменить макроэкономический фон.

«Но при этом надо понимать, что мы сейчас живем в таком периоде, когда, допустим, даже такие стандартные фоновые перемены, как направленность бюджетная, монетарная политика других стран, — они находятся в гораздо более активном движении. В 2018–2019 году примерно половина экономик мира работала в юрисдикциях с некими нейтральными политиками — бюджетной и монетарной. Сейчас мы посчитали, что примерно 10% мировой экономики находится в таких юрисдикциях. Поэтому движений много и даже без санкционного фона», — сказал Куликов.

В этом же эфире руководитель Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин прокомментировал часть исследования АКРА, где названы три вызова для российской налоговой политики. По его словам, эксперты назвали «очень правильные» вызовы, и лично он выделил бы хронический дефицит фондов. «Исчерпание фонда — это естественный большой макроэкономический вопрос, который влияет на все вопросы доходов в бюджет, не только налоговой политики», — отметил Никитин.

В новом макроэкономическом прогнозе экономисты рейтингового агентства АКРА напоминают, что 2025 год прошел в России под знаком бюджетных маневров, в том числе тех, которые коснулись налоговой сферы. Изменения были связаны с потребностями в наращивании расходов на оборону и новыми источниками их финансирования, а также с налоговым маневром от нефтегазового сектора к ненефтегазовому. Эти задачи, считают в АКРА, удалось решить в значительной степени, но есть и другие вызовы, которые могут стимулировать дальнейшие изменения.

По его словам, хронический дефицит фондов связан не только с демографией, но и с ключевым изменением тренда на рынке труда, когда все больше людей выбирают работу на самих себя в формате самозанятых и плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). «Наш прогноз заключается в том, что если ничего катастрофического не произойдет, то НПД сохранит свое состояние до 2028 года включительно, а потом распадется на какое-то количество режимов, где решать нужно будет в первую очередь не вопрос налогового арбитража, <…> а решать нужно в первую очередь вопрос обеспечения пенсионных прав, социальных прав и министерских прав тех плательщиков НПД, для которых это является стабильной историей работы, а не просто каким-то вхождением в рынок или выходом с рынка в предпенсионном возрасте и так далее», — пояснил Никитин.

При этом он заявил, что упомянутую в исследовании АКРА трансграничную налоговую конкуренцию он не склонен переоценивать. «Представить себе какие-то активные перетоки из Российской Федерации в Российскую Федерацию каких-то человекоемких или инвестиционноемких производств — я вот себе с трудом могу представить, что это за перетоки, за пределами, к примеру, цементного завода в Казахстане или в Европе», — добавил он.

В 2026 году России необходимо восстановить темпы роста экономики — такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Также глава государства поручил Кабмину и Центробанку преодолеть негативные тенденции развития демографической ситуации, изменить структуру импорта товаров и услуг и повысить производительность труда в ключевых отраслях реального сектора.