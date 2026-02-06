Российская экономика в 2025 году выросла на 1%

ВВП России, по первой оценке Росстата, в 2025 году увеличился на 1%. Это совпало с оценкой, ранее озвученной президентом. Одновременно статистическая служба подняла оценку роста в 2024 году — на 0,6 процентного пункта — до 4,9%

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

ВВП России в 2025 году вырос в реальном выражении на 1%, следует из первой оценки Росстата. Номинальный объем ВВП составил 213,5 трлн руб. Промышленное производство в 2025 году, по оценке Росстата, увеличилось на 1,3%.

Помимо этого, Росстат представил уточненные оценки экономического роста за предыдущие годы: рост ВВП в 2024 году пересмотрен с 4,3% до 4,9%.

Президент Владимир Путин 3 февраля уже говорил, что в 2025 году рост ВВП составил 1%. «Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это: в 2023, 2024 годах — 4,1% рост [в 2023 году; оценка не пересмотрена. — РБК], 4,3% рост. Но мы также знаем, что это замедление было не просто ожидаемым — оно, можно даже сказать, было рукотворным: оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции», — пояснил он.

По данным Росстата, в разрезе отраслей наибольшие темпы роста в 2025 году показали:

гостиницы и общепит — 8,9%;

сектор госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 4,8%;

обрабатывающая промышленность — 3,9%;

финансы и страхование — 3,8%.

Снижение зафиксировано, в частности, в следующих секторах:

добыча полезных ископаемых — минус 1,7%;

торговля оптовая и розничная — минус 1,1%;

операции с недвижимостью — минус 1%;

здравоохранение и социальные услуги — минус 0,4%.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в 2025 году вырос в реальном выражении на 2,6%. За тот же период оборот оптовой торговли снизился на 2,8% — в составе этого показателя традиционно учитываются показатели газовой отрасли (порядка 30% в структуре оптовой торговли приходится на организации, торгующие твердым, жидким и газообразным топливом, включая «Газпром»). Производство горючего природного газа в 2025 году сократилось на 3,1% (до 561 млрд куб. м), следует из данных Росстата.

Аналитики Банка России в недавнем обзоре (.pdf) оценили, что в 2025 году рост экономики замедлился, «возвращаясь к более сбалансированной траектории». По их оценке, в четвертом квартале 2025 года, «после паузы в третьем квартале», экономика вернулась к поквартальному росту. Однако в 2026 году «параметры федерального бюджета предполагают слабое увеличение государственного спроса, а повышение налогов и сборов окажет сдерживающее влияние на частный спрос», указали эксперты ЦБ. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных ЦБ в начале февраля 2026 года, предполагает, что в текущем году ВВП вырастет на 1,1% при инфляции 5,3% на конец года.

По оценке вице-премьера Александра Новака, в 2026 году ожидается рост экономики на уровне от 1 до 1,3%, прежде всего за счет внутренних драйверов.