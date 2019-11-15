Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 63,89 (-0,32) Quote, 12:10
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 70,41 (-0,27) Quote, 12:10
Qantas обновила рекорд по длительности беспосадочного перелета Общество, 14:57 Да будет суд: как компании отстоять свои права в ЕСПЧ Pro, 14:50 Металл на экспорт: как сегодня развивается рынок и отрасль Партнерский материал, 14:42 Новый владелец «Интуриста» пообещал вывести компанию на IPO Бизнес, 14:40 Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США Экономика, 14:34 Омбудсмен предложила проверить соцслужбы после убийства девочки в Крыму Общество, 14:32 В «Нафтогазе» отреагировали на предложение «Газпрома» о скидке на газ Бизнес, 14:28 В Красной поляне появится первый в России отель Mövenpick Бизнес, 14:26 Bitcoin начал дорожать: что помешает росту курса криптовалюты Крипто, 14:24 7 автомобилей столкнулось на Волгоградском проспекте в Москве Общество, 14:19 Польша объявила о расторжении «ямальского контракта» с «Газпромом» Политика, 14:17 В Думе указали на разницу между услугами гостиницы и посуточной арендой Общество, 14:14 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 14:13 РАН заявила об ущербе науке от задержания директора Физического института Общество, 14:11
Экономика ,  
0 
Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США
Олег Дерипаска в суде США впервые раскрыл, какое имущество у него было заморожено в Америке из-за санкций. Это компания Basic Element Inc., которая работала как представительский офис группы «Базовый элемент»

Представители миллиардера Олега Дерипаски в американском суде, где они добиваются его исключения из санкционного списка, впервые назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате наложенных в 2018 году санкций.

Например, контролирующая доля в компании Basic Element Inc. (штат Делавэр), пишет адвокат Дерипаски Эрик Феррари из Ferrari & Associates. Эта компания работала как представительский офис группы «Базовый элемент» в Америке, указывает адвокат.

«Basic Element Inc. держала банковские счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски были введены санкции. В частности, это счета в банке Wells Fargo», — говорится в документе, поданном Дерипаской в суд 5 ноября (есть в распоряжении РБК).

Счета Basic Element Inc. в Wells Fargo были заблокированы, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил отношения с ней. В результате теперь у нее не осталось ни одного сотрудника — компания парализована. В документе не раскрывается, какие денежные суммы были заблокированы.

«Обширные активы» в США

Феррари также называет американскую компанию RUSAL America Corp., которая реализует алюминий в США. RUSAL America занимает офисы в нью-йоркском здании, арендные права на которое принадлежали Basic Element Inc. После внесения в санкционный список компании UC Rusal Дерипаски счета RUSAL America Corp. в банке JPMorgan Chase были закрыты. RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.

«Ответчики (Минфин США и его санкционное подразделение OFAC. — РБК) хорошо осведомлены об обширных активах, которыми владел Дерипаска в США во время внесения его в санкционный список», — пишет его адвокат, давая понять, что заморозке подверглись и другие, неназванные активы бизнесмена. РБК направил запрос Эрику Феррари. Представитель Дерипаски в России отказался от комментариев.

«Частный офис» в Нью-Йорке

Basic Element Inc. была учреждена в 2006 году, следует из записи в корпоративном реестре Делавэра. Сейчас регистрационный агент, положенный по законодательству любого штата, у нее отсутствует, следует из информации в реестре. Кроме того, сайт холдинга «Базовый элемент» не работает, британская компания группы Basic Element UK была ликвидирована вскоре после введения санкций.

Про Basic Element Inc. в 2017 году писал в иске к Дерипаске бывший российский бизнесмен Александр Гликлад. Он утверждал, что компания на 100% принадлежит российскому «Базовому элементу», базируется и имеет счета в Нью-Йорке. «Гликлад утверждает, что офис Basic Element на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке функционирует как частный офис Дерипаски», — говорилось в материалах американского суда (.pdf).

По данным Гликлада, в 2013 году Дерипаска как арендодатель в Нью-Йорке (за счет субаренды офисных помещений) «собрал $2,5 млн». Также Гликлад утверждал, что Дерипаска через Basic Element якобы приобрел 50% «русской газеты», публикуемой в Нью-Йорке.

Особняки в трасте

В 2018 году газета NY Post также сообщала со ссылкой на источники в администрации США, что у Дерипаски заморожены недвижимые активы — особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. Формально эти дома записаны на анонимные делавэрские компании, и представители Дерипаски никогда не подтверждали факт их ареста. По одной из этих компаний прослеживается возможная связь с двоюродным братом Дерипаски Павлом Езубовым, писал РБК со ссылкой на документы коммунальных служб Нью-Йорка. Сам Дерипаска в американском суде в 2016 году объяснял, что нью-йоркская недвижимость контролируется безотзывным трастом на Британских Виргинских островах: Дерипаска был его учредителем, но утратил права на собственность по переданным в безотзывный траст активам.

Ранее адвокаты Дерипаски сообщали в суде США, что богатство Олега Дерипаски из-за санкций США сократилось на 81% (или $7,5 млрд). Сейчас журнал Forbes оценивает состояние Дерипаски в $3,6 млрд. Результатом американских санкций стало «полное разрушение богатства Дерипаски, его репутации и источников доходов», говорилось в иске бизнесмена к OFAC. Он был «изгнан из международного бизнес-сообщества», «выдавлен из контролирующих долей в своих крупнейших бизнесах», и ему закрыт доступ к недвижимости в США.

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Олег Дерипаска, «Базовый элемент», Минфин США, санкции
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Суд объяснил удовлетворение иска Дерипаски к трем западным СМИ
Общество
США заинтересовали изъятые из офиса бывшей фирмы Дерипаски документы
Бизнес
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter