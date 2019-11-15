Дерипаска впервые раскрыл «замороженные» активы в США

Олег Дерипаска в суде США впервые раскрыл, какое имущество у него было заморожено в Америке из-за санкций. Это компания Basic Element Inc., которая работала как представительский офис группы «Базовый элемент»

Представители миллиардера Олега Дерипаски в американском суде, где они добиваются его исключения из санкционного списка, впервые назвали активы бизнесмена, которые были заблокированы в США в результате наложенных в 2018 году санкций.

Например, контролирующая доля в компании Basic Element Inc. (штат Делавэр), пишет адвокат Дерипаски Эрик Феррари из Ferrari & Associates. Эта компания работала как представительский офис группы «Базовый элемент» в Америке, указывает адвокат.

«Basic Element Inc. держала банковские счета и обладала правами аренды на недвижимость, когда против Дерипаски были введены санкции. В частности, это счета в банке Wells Fargo», — говорится в документе, поданном Дерипаской в суд 5 ноября (есть в распоряжении РБК).

Счета Basic Element Inc. в Wells Fargo были заблокированы, а провайдер корпоративных регистрационных услуг прекратил отношения с ней. В результате теперь у нее не осталось ни одного сотрудника — компания парализована. В документе не раскрывается, какие денежные суммы были заблокированы.

«Обширные активы» в США

Феррари также называет американскую компанию RUSAL America Corp., которая реализует алюминий в США. RUSAL America занимает офисы в нью-йоркском здании, арендные права на которое принадлежали Basic Element Inc. После внесения в санкционный список компании UC Rusal Дерипаски счета RUSAL America Corp. в банке JPMorgan Chase были закрыты. RUSAL America вернулась к полноценной деятельности в начале 2019 года, когда Минфин США снял санкции с Rusal после уступки Дерипаской контроля над компанией.

«Ответчики (Минфин США и его санкционное подразделение OFAC. — РБК) хорошо осведомлены об обширных активах, которыми владел Дерипаска в США во время внесения его в санкционный список», — пишет его адвокат, давая понять, что заморозке подверглись и другие, неназванные активы бизнесмена. РБК направил запрос Эрику Феррари. Представитель Дерипаски в России отказался от комментариев.

«Частный офис» в Нью-Йорке

Basic Element Inc. была учреждена в 2006 году, следует из записи в корпоративном реестре Делавэра. Сейчас регистрационный агент, положенный по законодательству любого штата, у нее отсутствует, следует из информации в реестре. Кроме того, сайт холдинга «Базовый элемент» не работает, британская компания группы Basic Element UK была ликвидирована вскоре после введения санкций.

Про Basic Element Inc. в 2017 году писал в иске к Дерипаске бывший российский бизнесмен Александр Гликлад. Он утверждал, что компания на 100% принадлежит российскому «Базовому элементу», базируется и имеет счета в Нью-Йорке. «Гликлад утверждает, что офис Basic Element на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке функционирует как частный офис Дерипаски», — говорилось в материалах американского суда (.pdf).

По данным Гликлада, в 2013 году Дерипаска как арендодатель в Нью-Йорке (за счет субаренды офисных помещений) «собрал $2,5 млн». Также Гликлад утверждал, что Дерипаска через Basic Element якобы приобрел 50% «русской газеты», публикуемой в Нью-Йорке.

Особняки в трасте

В 2018 году газета NY Post также сообщала со ссылкой на источники в администрации США, что у Дерипаски заморожены недвижимые активы — особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. Формально эти дома записаны на анонимные делавэрские компании, и представители Дерипаски никогда не подтверждали факт их ареста. По одной из этих компаний прослеживается возможная связь с двоюродным братом Дерипаски Павлом Езубовым, писал РБК со ссылкой на документы коммунальных служб Нью-Йорка. Сам Дерипаска в американском суде в 2016 году объяснял, что нью-йоркская недвижимость контролируется безотзывным трастом на Британских Виргинских островах: Дерипаска был его учредителем, но утратил права на собственность по переданным в безотзывный траст активам.

Ранее адвокаты Дерипаски сообщали в суде США, что богатство Олега Дерипаски из-за санкций США сократилось на 81% (или $7,5 млрд). Сейчас журнал Forbes оценивает состояние Дерипаски в $3,6 млрд. Результатом американских санкций стало «полное разрушение богатства Дерипаски, его репутации и источников доходов», говорилось в иске бизнесмена к OFAC. Он был «изгнан из международного бизнес-сообщества», «выдавлен из контролирующих долей в своих крупнейших бизнесах», и ему закрыт доступ к недвижимости в США.