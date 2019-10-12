Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски

В министерстве утверждают, что решение о правомерности внесения Дерипаски в санкционный список не является прерогативой суда, так как надзорные функции в данном случае выполняет американский конгресс.

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.

В марте 2019 года Дерипаска подал в суд на американский Минфин, заявив, что санкции, под действие которых попали он и его компании, были несправедливыми и нанесли значительный ущерб его репутации и финансовому состоянию. Бизнесмен потребовал убрать его имя из санкционного списка и «кремлевского доклада», а также раскрыть доказательную базу, которая использовалась при введении ограничений. Свой ущерб бизнесмен оценил в $7,5 млрд.

Из меморандума Минфина следует, что ведомство считает решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по Дерипаске выполненным в соответствии со всеми установленными правилами. В открытой аргументации, которую приводил Минфин, есть достаточно информации для утверждения о том, что в ряде случаев Дерипаска действовал в интересах российского политического руководства, заявили в ведомстве. Минфин указал, что оценка правомерности решения включить Дерипаску в санкционный список не является прерогативой суда — в данном случае надзорные функции выполняет конгресс.

В ведомстве также отвергли утверждение адвокатов Дерипаски, согласно которым Минфин должен раскрыть детальную аргументацию включения российского бизнесмена в список санкций из-за Пятой поправки Конституции США. В Минфине пояснили, что бизнесмен не может рассчитывать на защиту основного американского закона, так как не является американским гражданином и не живет в этой стране. Кроме того, ведомство указало на предыдущие прецеденты, когда суд не видел нарушения процедуры в том, что американские власти не раскрывают аргументацию своих решений иностранцам.