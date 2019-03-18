Дерипаска оценил падение своего состояния в два раза хуже оценки Forbes

Богатство Олега Дерипаски из-за санкций США упало на $7,5 млрд, или на 81%, сообщил его адвокат в иске в суд Вашингтона. Это значит, что состояние Дерипаски составляет лишь $1,8 млрд — в два раза меньше, чем оценивает Forbes

В результате действий Минфина США состояние Олега Дерипаски «упало драматически с 6 апреля 2018 года» (даты введения против него американских санкций) — приблизительно на 81%, или $7,5 млрд, заявил его адвокат Эрих Феррари американскому суду (.pdf). Из этого следует, что богатство Дерипаски сократилось более чем в пять раз — примерно с $9,3 млрд до $1,8 млрд.

$1,8 млрд — самая низкая оценка состояния Дерипаски по крайней мере с 2003 года, следует из данных журнала Forbes;

На пике богатства он «стоил» $28 млрд — это было в 2008 году, тогда Дерипаска считался самым богатым человеком в России;

Таким образом, его состояние с 2008 года упало в 16 раз.

Оценка ниже, чем у Forbes и Bloomberg

Цифры, представленные в иске, не сходятся ни с оценкой Forbes, ни с расчетами Bloomberg Billionaires Index, двух самых авторитетных провайдеров оценок состояний миллиардеров. Forbes на 16 марта оценивал чистые активы Дерипаски в $3,6 млрд. Bloomberg Billionaires Index — в $3,8 млрд, следует из данных терминала Bloomberg. С момента введения против него санкций 6 апреля состояние Дерипаски, по версии Forbes, сократилось лишь на $3,1 млрд, по версии Bloomberg, — на $4,1 млрд.

В иске бизнесмена не указан источник данных о размере его активов — возможно, это собственные расчеты. Представляющий интересы Дерипаски Эрих Феррари отказался комментировать РБК оценку состояния его клиента. РБК направил запрос представителю Дерипаски.