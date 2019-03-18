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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Дерипаска оценил падение своего состояния в два раза хуже оценки Forbes
Богатство Олега Дерипаски из-за санкций США упало на $7,5 млрд, или на 81%, сообщил его адвокат в иске в суд Вашингтона. Это значит, что состояние Дерипаски составляет лишь $1,8 млрд — в два раза меньше, чем оценивает Forbes

В результате действий Минфина США состояние Олега Дерипаски «упало драматически с 6 апреля 2018 года» (даты введения против него американских санкций) — приблизительно на 81%, или $7,5 млрд, заявил его адвокат Эрих Феррари американскому суду (.pdf). Из этого следует, что богатство Дерипаски сократилось более чем в пять раз — примерно с $9,3 млрд до $1,8 млрд.

  • $1,8 млрд — самая низкая оценка состояния Дерипаски по крайней мере с 2003 года, следует из данных журнала Forbes;
  • На пике богатства он «стоил» $28 млрд — это было в 2008 году, тогда Дерипаска считался самым богатым человеком в России;
  • Таким образом, его состояние с 2008 года упало в 16 раз.

Оценка ниже, чем у Forbes и Bloomberg

Цифры, представленные в иске, не сходятся ни с оценкой Forbes, ни с расчетами Bloomberg Billionaires Index, двух самых авторитетных провайдеров оценок состояний миллиардеров. Forbes на 16 марта оценивал чистые активы Дерипаски в $3,6 млрд. Bloomberg Billionaires Index — в $3,8 млрд, следует из данных терминала Bloomberg. С момента введения против него санкций 6 апреля состояние Дерипаски, по версии Forbes, сократилось лишь на $3,1 млрд, по версии Bloomberg, — на $4,1 млрд.

В иске бизнесмена не указан источник данных о размере его активов — возможно, это собственные расчеты. Представляющий интересы Дерипаски Эрих Феррари отказался комментировать РБК оценку состояния его клиента. РБК направил запрос представителю Дерипаски.

По данным Bloomberg Billionaires Index, оценка состояния Дерипаски складывается в том числе из:

  • доли в En+ Group стоимостью $2,2 млрд;
  • доли в австрийской строительной компании Strabag на $938 млн;
  • доли в группе ГАЗ на $655 млн.

«При оценке состояния Олега Дерипаски мы считали его акции в En+ (44,95%) по рыночной стоимости, а также его доли в группе ГАЗ, «Ингосстрахе», банке «Союз», Strabag, региональных аэропортах («Базэл Аэро») и агрохолдинге «Кубань» и Трехгорной мануфактуре», — сказал РБК главный редактор журнала Forbes Николай Мазурин. Из стоимости этих активов вычитались его долги, добавил он.

Фактическое обнуление 

Доля миллиардера в En+ фактически заморожена, он больше не может извлечь из нее никакой экономической выгоды, в том числе не может получать дивиденды. Доля Rasperia Trading, структуры Дерипаски, в австрийском концерне Strabag (25,9%) тоже фактически заблокирована — Strabag в прошлом году отказался выплачивать ей дивиденды, до тех пор пока она хотя бы на 50% принадлежит Дерипаске.

Если считать по денежному потоку, то доля Дерипаски в En+ равна нулю, потому что по условиям соглашения с Минфином США он не может получать дивиденды по своим акциям, поэтому оценка из иска Дерипаски — разумный подход, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. К тому же, цель иска бизнесмена — показать разрушительность американских санкций, и неудивительно, что в нем может быть преувеличен масштаб потерь, добавил он.

Результатом американских санкций стало «полное разрушение богатства Дерипаски, его репутации и источников доходов», говорится в иске бизнесмена, поданном 15 марта в суд округа Колумбия. Он был «изгнан из международного бизнес-сообщества», «выдавлен из контролирующих долей в своих крупнейших бизнесах», и ему закрыт доступ к недвижимости в США, следует из жалобы. Ранее газета New York Post сообщала, что Минфин США арестовал пятиэтажный таунхаус Дерипаски в Нью-Йорке, купленный в 2008 году за $42,5 млн, и особняк в Вашингтоне, приобретенный в 2006 году за $15 млн. Еще у Дерипаски есть трехэтажный дом на Манхэттене, купленный в 2007 году за $4,5 млн, писал РБК.

Авторы: Иван Ткачёв, Тимофей Дзядко
Теги: Олег Дерипаска, Forbes, Bloomberg Billionaires Index, Минфин США
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