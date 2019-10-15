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Экономика ,  
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Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Правительство обособит граждан и компании под санкциями с точки зрения российского законодательства. Механизм поможет упорядочить льготы и преференции для подсанкционных бизнесов, пояснил РБК Минфин
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Минфин предложил законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства. Такая поправка в принятый в 2018 году закон о контрсанкциях появилась на портале проектов нормативно-правовых актов. Специальный механизм поможет систематизировать все меры поддержки для бизнеса под санкциями, пояснили РБК в Минфине.

Предложенная поправка важна потому, что создает потенциальную базу для «особого» подхода к подсанкционным лицам и бизнесам, число которых постоянно увеличивается. В то же время в Минфине подчеркивают, что дополнительные преференции таким лицам не являются целью поправки.

Особый режим

Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — «в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства».

Речь идет о создании механизма применения специальных положений законодательства в отношении граждан и юрлиц под санкциями, отмечается в пояснительной записке.

«Нашей задачей является не создание дополнительных преференций для граждан и российских юридических лиц, а систематизация норм законодательства, которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России», — пояснила РБК пресс-служба Минфина.

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Какие послабления получат попавшие под санкции российские компании

Составление санкционного списка

Как отмечается в законопроекте, правительство по согласованию с Банком России утвердит специальный список лиц и компаний под санкциями с возможностью добавлять и исключать участников.

«Формирование такого перечня позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России», — рассказали РБК в Минфине. В продолжение законопроекта Минфин готовит проект постановления правительства, уточнили в ведомстве.

Сейчас эти санкционные списки различных стран ведутся, например, специальными поставщиками данных вроде Refinitiv и Dow Jones. Будет ли правительственный список общедоступным, пока не решено, ответили в Минфине.

Кто находится под санкциями

Впервые санкции ввели в марте 2014 года одновременно с присоединением Крыма к России. Под блокирующие санкции к настоящему времени попали большинство крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. В частности, Олег Дерипаска, его Группа ГАЗ и «Базовый элемент», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, семья Ротенбергов, Геннадий Тимченко. Добавление в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

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Под секторальными санкциями США, подразумевающими ограничения на финансирование или передачу технологий, находятся Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ, «Роснефть», «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Ростех».

Санкции постоянно продлеваются и расширяются. Черный список — Specially Designated Nationals List (SDN List) — ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в составе Минфина США. Под американскими санкциями в настоящее время находится около 800 российских компаний и граждан. Помимо американцев санкционные списки в отношении российских граждан и компаний есть у Евросоюза, Канады, Австралии.

Помощь могут расширить

Компании под санкциями начали получать послабления, как только были введены ограничения. Поправки Минфина предлагают общий механизм помощи бизнесу в новых экономических реалиях, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом большой конкретики в тексте поправок разглядеть по-прежнему не удается — все скрывается под обтекаемыми формулировками «специальных положений и условий законодательства», отмечает эксперт.

Послабления в регулировании для компаний под санкциями правомерны, уверен член экспертного совета при правительстве, старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков. «Для компаний под санкциями стандартные требования валютного контроля — существенное препятствие в деятельности за рубежом», — подчеркивает он.

После создания специального правового механизма для бизнеса под санкциями возможны другие послабления, кроме валютного контроля, ожидает эксперт.

Более конкретные послабления, указывающие на особое положение подсанкционных лиц и компаний, могут вызвать негативную реакцию тех, кто не имеет никаких преференций, ожидает Жарский.

«Если компаниям предоставят госпомощь за счет налогоплательщиков — например, прямую денежную поддержку, кредиты по особым ставкам — реестр должен быть публичным, чтобы у третьей стороны была возможности знать об этом и оспорить решение», — добавил Новиков.

Как сейчас поддерживают компании под санкциями

  • Минфин планирует существенно ослабить валютный контроль, чтобы облегчить их внешнеторговую деятельность.

Основанием для законопроекта стала просьба основного владельца ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова.

  • Правительство разрешило компаниям и банкам под санкциями не раскрывать данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и т.д. из-за риска вторичных санкций.
  • Минпромторг выступал за эксклюзивные права для компаний под санкциями при госзакупках — обязать регионы и муниципалитеты закупать машины только компаний из холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски (ГАЗ и «РМ-Терекс»).

Это ограничит возможности других участников рынка — КамАЗа, УАЗа, Ford Sollers, Volkswagen, Daimler, отмечали эксперты. ФАС сочла идею излишней и предложила свой вариант ценовой преференции в закупках для компаний.

  • ЦБ предоставил льготы по кредитам владельцам доли в капитале подсанкционных фирм и разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения заемщиков, находящихся под американскими санкциями.

В 2018 году компании под санкциями попросили у правительства порядка 100 млрд руб. Рассматривалась возможность авансового финансирования через Промсвязьбанк — опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

  • С 2018 года в Минфине работает специальный департамент оперативного реагирования на санкции.
Автор: Ольга Агеева
При участии: Иван Ткачёв
Теги: санкции, санкционные списки, Минфин
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