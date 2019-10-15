Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Составление санкционного списка

Как отмечается в законопроекте, правительство по согласованию с Банком России утвердит специальный список лиц и компаний под санкциями с возможностью добавлять и исключать участников.

«Формирование такого перечня позволит создать базу для применения специальных положений российского законодательства в сфере валютного регулирования и контроля, раскрытия информации. Также новая правовая конструкция может быть задействована для иных мер, включая специальные режимы банковского регулирования Банка России», — рассказали РБК в Минфине. В продолжение законопроекта Минфин готовит проект постановления правительства, уточнили в ведомстве.

Сейчас эти санкционные списки различных стран ведутся, например, специальными поставщиками данных вроде Refinitiv и Dow Jones. Будет ли правительственный список общедоступным, пока не решено, ответили в Минфине.

Кто находится под санкциями

Впервые санкции ввели в марте 2014 года одновременно с присоединением Крыма к России. Под блокирующие санкции к настоящему времени попали большинство крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. В частности, Олег Дерипаска, его Группа ГАЗ и «Базовый элемент», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, семья Ротенбергов, Геннадий Тимченко. Добавление в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Под секторальными санкциями США, подразумевающими ограничения на финансирование или передачу технологий, находятся Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ, «Роснефть», «Газпром», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Ростех».

Санкции постоянно продлеваются и расширяются. Черный список — Specially Designated Nationals List (SDN List) — ведет Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в составе Минфина США. Под американскими санкциями в настоящее время находится около 800 российских компаний и граждан. Помимо американцев санкционные списки в отношении российских граждан и компаний есть у Евросоюза, Канады, Австралии.

Помощь могут расширить

Компании под санкциями начали получать послабления, как только были введены ограничения. Поправки Минфина предлагают общий механизм помощи бизнесу в новых экономических реалиях, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом большой конкретики в тексте поправок разглядеть по-прежнему не удается — все скрывается под обтекаемыми формулировками «специальных положений и условий законодательства», отмечает эксперт.

Послабления в регулировании для компаний под санкциями правомерны, уверен член экспертного совета при правительстве, старший научный сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков. «Для компаний под санкциями стандартные требования валютного контроля — существенное препятствие в деятельности за рубежом», — подчеркивает он.

После создания специального правового механизма для бизнеса под санкциями возможны другие послабления, кроме валютного контроля, ожидает эксперт.

Более конкретные послабления, указывающие на особое положение подсанкционных лиц и компаний, могут вызвать негативную реакцию тех, кто не имеет никаких преференций, ожидает Жарский.

«Если компаниям предоставят госпомощь за счет налогоплательщиков — например, прямую денежную поддержку, кредиты по особым ставкам — реестр должен быть публичным, чтобы у третьей стороны была возможности знать об этом и оспорить решение», — добавил Новиков.