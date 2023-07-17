Минфин сообщил о повышении экспортной пошлины на нефть в августе до $16,9 за тонну

Экспортная пошлина на нефть в августе составит $16,9 за тонну — это максимальный уровень за год. В этом же месяце Россия планирует сократить экспорт нефти

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С августа экспортная пошлина на нефть в России составит почти $17 за тонну, сообщает Минфин. Это максимальный уровень за текущий год.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 года повысится на $1,3 и составит $16,9 за тонну», — сказано в сообщении ведомства.

На июль пошлина составляла $15,6 за тонну. Ее размер власти устанавливают ежемесячно: в июне она была на уровне $16,2, в мае — $14,4, в апреле — $14,3; в марте — $14,2, в феврале — $12,8$, в январе — $16,7. Размер пошлины коррелирует с ценой на нефть — как правило, ее повышение в период, предшествующий месяцу, на который устанавливается пошлина, влечет за собой увеличение пошлины.

Минэк сообщил, что с середины июня по середину июля средняя цена на нефть Urals составила $423,6 за тонну, на нефть North Sea Dated — $555,1 за тонну. В предыдущий период мониторинга (15 мая — 14 июня) Urals за тонну стоила $398,3, North Sea Dated — $550,8 за тонну, в итоге в июле экспортная пошлина была ниже.

В августе Россия в рамках «усилий по обеспечению баланса рынка» добровольно проведет дополнительное сокращение экспорта нефти на 500 тыс. барр. в сутки, сообщил в начале июля вице-премьер Александр Новак. То есть с учетом уже существующего снижения добыча в августе будет уменьшена на 1 млн барр. по сравнению с февралем 2023 года. До какого уровня сокращаются поставки на международные рынки, вице-премьер не уточнил.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что в июне экспорт российской нефти сократился на 600 тыс. барр. в сутки, до 7,3 млн барр. в сутки, что стало минимальным с марта 2021 года показателем.