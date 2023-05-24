Власти России исключили введение запрета на экспорт бензина

Минэнерго не исключает ограничений на экспорт бензина на фоне роста его стоимости внутри страны, однако о полном запрете речь не идет

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Российские власти не рассматривают вопрос о запрете экспорта бензина из России. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме.

По словам министра, обсуждается только вопрос снижения экспорта. Он также добавил, что Минэнерго оценит в ближайшее время ситуацию на топливном рынке и сделает предложения по ограничению экспорта бензина и дизельного топлива.

«Слово «запрет» мы не упоминаем. Мы говорим про ограничения. Министерство энергетики дает рекомендации нашим компаниями по наращиванию предложения и на снижение экспорта, но не запрета. Розничные цены сейчас стабильны, и мы видим, что валовая маржа АЗС сохраняется на высоком уровне, поэтому мы не ожидаем такого отражения на рознице. Будем мониторить и мониторим эту ситуацию и при необходимости выйдем с предложением, которое ФАС уже, смотрю, поддерживает, которое направлено на ограничение экспорта бензина и дизтоплива», — сказал Шульгинов.

Стоимость бензина на биржевых торгах в России растет уже несколько месяцев. В мае биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России несколько раз била рекорды. Так, последний исторический ценовой рекорд — 61 409 руб. за тонну — был установлен 17 мая. В пресс-службе Минэнерго заявляли РБК, что рост биржевых цен на АИ-95 существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице: запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ.

Reuters со ссылкой на источники накануне утверждал, что для предотвращения дефицита правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт и увеличения объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже.