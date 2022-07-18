В Монголии назвали возможные сроки начала строительства «Силы Сибири-2»
Улан-Батор ожидает, что Москва начнет строительство магистрального газопровода «Сила Сибири-2», который будет проходить через территорию Монголии, в течение двух лет. Об этом Financial Times заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
По словам политика, хотя российская военная операция на Украине затруднила проектирование трубопровода, он ожидает, что работа будет продолжена по плану. «Проведение технико-экономического обоснования проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — сказал он.
Со слов премьера, окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается. FT отмечает, что транзитные сборы помогут стране в восстановлении экономики, которая пострадала от последствий пандемии коронавируса.
Оюун-Эрдэнэ заявил также, что Москва не оказывала давление на Улан-Батор с целью ускорить строительство линии, несмотря на планы «Газпрома» сосредоточиться на Азии. Алексей Миллер, глава «Газпрома», предположил, что Китай в будущем станет ключевым покупателем.
«Сила Сибири-2» — проектируемый газопровод между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая. Его примерная протяженность — около 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. должны пройти по территории России, проектируемая мощность — 50 млрд куб. м в год. В сентябре 2020 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о начале проектирования газопровода.
Как ожидается, газопровод будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Однако, по данным FT, представители отрасли считают, что это может быть сделано раньше, «учитывая потребность Москвы» найти рынки для поставок энергоресурсов.
В январе South China Morning Post писала со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири-2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2020 году около 43% СПГ, который импортировал Китай, пришлось на Австралию.