Эксперты IIF предсказали рост нефтяных дисконтов из-за угроз Украины

Дисконт Urals к Brent может снова вырасти из-за объявления Черного моря «зоной военного риска», считают эксперты IIF. Но российские аналитики полагают, что этому препятствует сокращение добычи ОПЕК+

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Скидка на российскую нефть марки Urals к эталонному Brent может снова вырасти из-за заявления украинских властей о том, что черноморские нефтяные терминалы России являются «зонами военного риска». Об этом говорится в отчете Institute of International Finance (IIF) от 10 августа.

«Все, что русские перемещают туда-сюда по Черному морю, является нашими действительными военными целями», — заявил накануне в интервью американскому журналу Politico Олег Устенко, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это ответ на выход России из зерновой сделки и серию ракетных ударов по украинским сельскохозяйственным складам и портам. Российские власти сообщают, что атакуют только военные объекты на территории Украины. 5 августа стало известно об ударе украинского морского беспилотника по российскому танкеру «Сиг» в южной части Керченского пролива.

В условиях западных санкций порты Черного моря (Новороссийск, Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань) остаются крупнейшим экспортным маршрутом для поставки нефти из России: по оценкам IIF, за сентябрь 2022 года — август 2023 года он вырос на 36%, до 68 млн барр., что составляет 50,4% от морского экспорта нефти из России. Предупреждение украинских властей, вероятно, повысит страховые премии при транспортировке нефти, что, в свою очередь, может увеличить скидку на сырье, допускают эксперты института.

Что известно про IIF Institute of International Finance был создан в 1983 году 38 банками ведущих промышленных стран на фоне долгового кризиса начала 1980-х годов. С тех пор число участников института выросло до 400 из 60 стран. Среди них представлены центральные банки, страховые и сервисные компании, биржи, государственные инвестиционные фонды и хедж-фонды, коммерческие и инвестиционные банки, а также банки развития. IIF предоставляет участникам аналитику по финансовому сектору и развивающимся рынкам, координирует диалог между политиками, регуляторами и бизнесом.

Почему скидка Urals к Brent может вырасти

После начала военной спецоперации России на Украине Евросоюз, являвшийся крупнейшим покупателем российской нефти, ввел эмбарго на ее импорт, а также вместе со странами G7 и Австралией установил ценовой потолок при поставках в третьи страны на уровне $60 за баррель. Эта мера предполагает запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру» при превышении ценового потолка. На этом фоне дисконт Urals к Brent вырос до $35–40 за баррель. Это привело к снижению нефтегазовых доходов российского бюджета: по данным Минфина, в январе—июне 2023 года они снизились на 47% год к году, до 3,382 трлн руб.

Российские власти в начале 2023 года решили постепенно снижать скидку Urals к Brent для целей налогообложения — налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД): они предусмотрели плавное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель в июле. В конце июля президент Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, который снижают допустимую скидку с $25 до $20 с 1 сентября. Одновременно с этим начал снижаться и рыночный дисконт к Brent в контрактах нефтяных компаний. По данным международного ценового агентства Argus, 9 августа он опустился до $15,15 за барр. — минимального значения с самого начала спецоперации на Украине.

Когда в декабре 2022 года вступило в силу европейское эмбарго и ценовой потолок для третьих стран, увеличились транспортные расходы из-за более длинных маршрутов вокруг Европы, что отразилось в большей скидке на российскую нефть, напоминают эксперты IIF. Сейчас, вероятно, вырастут страховые премии при ее экспорте через черноморские порты, объявленные «зонами военного риска», а это предполагает рост транспортных расходов, что может привести к увеличению дисконта на российскую нефть, предупреждают они. Эксперты института допускают, что украинское заявление «является аналогом ценового потолка Евросоюза и G7». Но его влияние на нефтегазовые доходы России будет зависеть от того, вырастут ли мировые цены на нефть в ответ на эту угрозу.

Аналитик российского инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин уверен, что дисконт Urals к Brent, наоборот, будет дальше снижаться. Цена Urals сейчас уже выше ценового потолка, указывает он. По данным Argus, 9 августа она составила $72,4 за барр., а 10 августа немного снизилась — до $71,25 за барр.

Прогноз IIF о возобновлении роста дисконта на российскую нефть основан лишь на ряде фактов и не учитывает не менее важные обстоятельства, такие как добровольное сокращение добычи и экспорта нефти, о котором договорилась Россия и другие страны ОПЕК+, замечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Сокращение предложения подогревает спрос и повышает цену, говорит он, хотя признает, что альянс не может пользоваться такими инструментами в течение долгого времени. По его мнению, не стоит ждать роста цены Brent выше $90 за барр. (14 августа днем стоила $86,5), а дисконт к Urals останется на нынешнем уровне — около $15 за барр.

РБК отправил запросы в аппарат вице-премьера Александра Новака, пресс-службы Минэнерго, Минфина, а также «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти».