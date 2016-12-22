Экономисты предложили альтернативу балльной пенсионной формуле

Альтернативой балльной пенсионной системе может стать формула, учитывающая заработок и стаж, указано в докладе экспертов Академии труда и соцотношений и ВШЭ. Идея может быть «воспринята» в правительстве, говорит источник РБК

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В распоряжении РБК оказался экспертный доклад, содержащий, в частности, предложения по замене балльной пенсионной системы, о пересмотре которой ранее объявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Доклад под названием «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации» подготовили проректор Академии труда и социальных отношений, бывший замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов, советник председателя Центробанка Юрий Воронин, до июня этого года руководивший аппаратом Счетной палаты (главой ведомства тогда была Голикова), и профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер. Сафонов и Воронин подтвердили РБК подлинность доклада, связаться с Гонтмахером не удалось.​

Балльная пенсионная система, введенная в 2015 году, разорвала связь размера пенсии с трудовым вкладом работников, она непонятна людям и способствовала росту теневой занятости, следует из доклада. Для эффективности пенсионной системы необходимо отказаться от балльной формулы и заменить ее на стажево-заработковую пенсионную формулу, полагают экономисты.

Идеи из доклада «могут быть восприняты при подготовке предложений по развитию системы социального страхования по поручению Голиковой», сказал РБК источник, близкий к правительству. «Это вопрос возможной будущей вероятности», — подчеркнул он.

В секретариате вице-премьера РБК сообщили, что такого поручения не было. РБК направил запрос в Минтруд.

Новая пенсионная формула

«Начиная с 2015 года произошла потеря связи пенсии с трудовым вкладом работника и утрачена понятная людям система сохранения пенсионных прав во времени. Причина — переход на балльную пенсионную формулу», — указывают экономисты. Среди недостатков балльной системы — и то, что она стимулирует рост теневой занятости, полагают авторы стратегии.

Татьяна Голикова, курирующая в правительстве вопросы социальной политики, спустя три дня после объявления о повышении пенсионного возраста сообщила, что власти намерены отказаться от балльной пенсионной формулы.

Как работает балльная формула Согласно действующей формуле каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах. На момент выхода на пенсию накопленные гражданином баллы суммируются и умножаются на стоимость балла (устанавливается правительством ежегодно и индексируется на уровень не ниже инфляции за предшествующий год). В 2018 году стоимость одного пенсионного балла составляет 81,5 руб. К баллам, умноженным на их стоимость, прибавляется фиксированная выплата — гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии. В 2018 году размер фиксированной выплаты равен 4982 руб. Все вместе — размер будущей страховой пенсии. В 2018 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум девять лет стажа и 13,8 пенсионного балла. Требования к минимальному размеру стажа и пенсионного коэффициента должны достигнуть максимума к 2025 году, когда страховую пенсию должны будут назначать при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Балльная формула, с одной стороны, комплексно учитывает страховой стаж и зарплату за весь период трудовой деятельности, а с другой — обеспечивает финансовую сбалансированность пенсионной системы, сказал РБК заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. «Часто звучит претензия, что людям непонятно, как формируется их пенсия. Человек может зайти на сайт Пенсионного фонда и посмотреть количество своих пенсионных коэффициентов, сегодняшнюю его стоимость, добавить фиксированную выплату и оценить свой размер пенсии. Два действия арифметики: умножить и сложить — и понятна твоя пенсия», — считает экономист.

Взамен балльной системы авторы доклада предлагают рассчитывать пенсии по формуле, учитывающей заработок и стаж, следует из доклада. С точки зрения авторов, такой подход «обеспечивает баланс за счет ограничения размеров пенсий максимальной суммой» и таким образом «ограничивает права только высокооплачиваемых работников».

Стажево-заработковую формулу можно так «настроить», что полная пенсия будет выплачиваться при трудовом стаже, который физически будет возможно выработать только одновременно с достижением более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста, говорится в докладе. Базой для такого подхода мог бы стать показатель средней продолжительности трудовой деятельности граждан. «Формула, рассчитываемая на основе средней продолжительности трудовой деятельности, сможет учитывать сложившиеся в Российской Федерации социально-экономические реалии и готовность/неготовность (физическую, профессиональную, моральную, социальную) граждан к более продолжительной трудовой деятельности», — подчеркивают экономисты.

Пенсионная реформа Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 (сейчас 60 и 55 лет соответственно). Пенсионная реформа предполагает переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034-го для женщин, повышение будет проходить постепенно — по году каждый год. Правительственный законопроект 19 июля был одобрен в первом чтении Госдумой. Второе, ключевое чтение состоится осенью, срок предоставления поправок к законопроекту — до 24 сентября. Правительство рассчитывает, что пенсионная реформа позволит структурно сбалансировать бюджет Пенсионного фонда и увеличивать пенсии опережающими инфляцию темпами. По оценкам властей, пенсии неработающих пенсионеров в среднем будут ежегодно расти на 1 тыс. руб., и в 2019 году их средний размер составит 15,4 тыс. руб., а к 2024 году достигнет 20 тыс. руб.

Увеличение стажа для бюджетников и силовиков

Для расширения доходной части системы соцстрахования необходимо сформировать условия для роста зарплат, подчеркивают экономисты. Для этого, в частности, нужно снизить число занятых в госсекторе (за исключением сферы образования и здравоохранения) путем уравнения требований к минимальному стажу для всех бюджетников — не менее 30 лет. А для работников силовых ведомств, по мнению экономистов, следует рассмотреть возможность увеличить стаж, необходимый для получения государственной пенсии, — в обмен на это с ними нужно заключать трудовой договор, гарантирующий занятость на госслужбе до достижения пенсионного возраста. Минфин и Минобороны сейчас обсуждают изменение стажа для выхода военнослужащих и силовиков на пенсию, заявил ранее первый вице-премьер Антон Силуанов.

Без льгот Авторы стратегии считают необходимым отказаться от льгот по страховым взносам в тех отраслях, где пониженные ставки не обеспечили создание дополнительных рабочих мест и рост зарплат, а в дальнейшем перейти к поддержке производств за счет точечного субсидирования, чтобы снизить нагрузку на бюджет и повысить наполняемость фондов. Сейчас льготные ставки страховых взносов действуют, например, для компаний, работающих в сфере ИТ.

Досрочники и единый фонд

Эксперты также предлагают реформировать систему досрочных пенсий и заменить ее системой страховых выплат по профессиональным заболеваниям: при диагностировании у работника профзаболевания до достижения пенсионного возраста ему должна выплачиваться страховка из средств Фонда соцстрахования. Для этого экономисты предлагают формировать тариф страхования от несчастных случаев на производстве на основе специальной оценки условий труда.

Новая модель социального страхования предполагает объединение всех внебюджетных фондов — Пенсионного фонда, Фонда ОМС и Фонда социального страхования — в один, следует из стратегии. За объединение социальных фондов в единую структуру уже выступала Голикова, когда возглавляла Счетную палату. Заняв пост социального вице-премьера, она не отказалась от этой инициативы. «Мне кажется, что это правильная постановка задачи. Этого, естественно, не произойдет с 1 января 2019 года, потому что нужно оценить все риски, все последствия, но я думаю, что это движение в правильном направлении», — говорила Голикова в интервью РБК.​