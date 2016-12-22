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Минтруд заявил о планах ежегодно переобучать 80 тыс. предпенсионеров
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Минтруд заявил о планах ежегодно переобучать 80 тыс. предпенсионеров
Пенсионная реформа, 19:37
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Минтруд заявил о планах ежегодно переобучать 80 тыс. предпенсионеров

С 2019 года в России будут ежегодно переучиваться около 80 тыс. человек предпенсионного возраста. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Это будет порядка 80 тыс. человек в год по всей стране, начиная с 2019 года», — сказал министр. По его словам, это связано с опасениями, что люди могут оказаться в непростой ситуации с точки зрения работы.

Ранее Топилин сообщил, что на программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста будут выделять порядка 5 млрд руб. в год. Согласно проекту плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, который разрабатывается в Минтруде, предлагается увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и обязать компании оплачивать их диспансеризацию. Кроме того, предполагается проработка вопроса об уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников перед выходом на пенсию. После обсуждения этого пункта с профсоюзами и работодателями его оставили для дальнейшей доработки.

Правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63. При этом реформа предполагает переходный период — до 2028 года для мужчин и до 2034-го для женщин, повышение будет проходить постепенно — по году каждый год.

Теги: Минтруд , пенсионеры
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