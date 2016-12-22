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Счетная палата предложила уведомлять о несгораемых пенсионных накоплениях
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Счетная палата предложила уведомлять о несгораемых пенсионных накоплениях
Финансы, 08:00
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Счетная палата предложила уведомлять о несгораемых пенсионных накоплениях
Граждане должны знать размер несгораемой суммы своих пенсионных накоплений и доходов от их инвестирования, заявляют в Счетной палате и предлагают правительству закрепить право на более детальную информацию об этом законодательно
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Счетная палата после проверки деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) направила в правительство предложение изменить систему информирования граждан о пенсионных накоплениях, сообщили РБК в Счетной палате. Предлагается внести изменения в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Сейчас россияне после обращения в Пенсионный фонд России или в НПФ получают в своем личном кабинете извещения о состоянии пенсионных накоплений на определенную дату. Но форма этих извещений не предусматривает предоставления детальной информации: в частности, отсутствуют сведения о ежегодном результате инвестирования накоплений и об объеме гарантированной суммы на 31 декабря 2014 года. После этой даты граждане лишились возможности переводить свои накопления из одного фонда в другой без потери инвестдохода чаще, чем один раз в пять лет.

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Счетная палата предлагает внести эту информацию в извещения, а также указывать данные о накоплениях, которые будут сформированы на 31 декабря того года, в котором истекает пятилетний мораторий на перевод средств без потерь. «Граждане фактически не знают объем гарантированных обязательств страховщика перед ними, — пояснили РБК необходимость законодательных новаций в Счетной палате. — Это очень важно, если НПФ будет ликвидироваться и потребуется государственное возмещение гражданам его обязательств. Кроме того, отсутствие этой информации несет риски подачи застрахованным лицом заявления о досрочной смене страховщика с убытками».

Ранее аудиторы Счетной палаты подсчитали, что россияне, досрочно сменившие НПФ в 2015–2017 годах, потеряли более 82 млрд руб. инвестиционного дохода.

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Шесть лет без писем

В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) РБК сообщ​или, что проблема с донесением до граждан информации о состоянии их пенсионных накоплений возникла еще в 2012 году. Тогда государство приняло поправки в пенсионное законодательство, отменяющие обязательную ежегодную рассылку ПФР писем с информацией о сумме накоплений и полученном в результате их инвестирования доходе.

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«Мы полностью разделяем озабоченность Счетной палаты по этому поводу и считаем, что информация, которую получает застрахованное лицо, должна быть как можно более детализированной», — сообщил президент НАПФ Константин Угрюмов.

В ЦБ запрос РБК переадресовали в правительство. В Минтруде сообщили, что детализация информирования граждан о пенсионных накоплениях будет прописана в новом федеральном законе: его цель — обеспечить права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании. Согласно этому закону с 1 января 2019 года гражданина обязаны будут информировать о потерянном инвестдоходе при досрочной смене НПФ.

«Для реализации положений закона необходимо разработать ряд подзаконных нормативных правовых актов, которые будут подготовлены к моменту вступления в силу указанного закона. Участники данной работы — Минтруд России, Минфин России, Банк России, ПФР», — уточнили в пресс-службе Минтруда. В Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) считают, что ведомства при разработке нормативных правовых актов о детализации информирования граждан должны консультироваться с участниками рынка.

В ПФР отметили, что предложения Счетной палаты к ним поступили и находятся на рассмотрении. Отзыв Минфина на предложения Счетной палаты направлен Минтруду как ответственному ведомству, сообщили в пресс-службе Минфина.

Автор: Анастасия Князева.
Теги: Пенсии , Негосударственные пенсионные фонды , Счетная палата
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