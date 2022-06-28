Белоруссия решила погашать евробонды собственными рублями

Здание Национального банка (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Обслуживать внешние долги Белоруссия будет в своей национальной валюте. Постановление об этом приняли правительство и Национальный банк, сообщает «БелТА».

«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет проводиться в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату платежа», — сообщили в пресс-службе правительства.

При этом в правительстве назвали это решение вынужденной мерой, поскольку ни платежный агент, ни другие участники международной расчетно-клиринговой системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций.

В правительстве отметили, что уже зафиксированы факты, когда отдельные держатели еврооблигаций не получили суммы купонного дохода, которые перечислило министерство финансов Белоруссии.

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