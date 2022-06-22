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Экономика ,  

Институт ВЭБа предложил создать криптозолотой рубль

В условиях санкционного давления России необходимы новые механизмы международных расчетов — например, через обеспеченный золотом стейблкоин, бартерные сделки, специальный офшор с Китаем, следует из доклада института ВЭБ.РФ
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Введение против России финансовых санкций не только порождает экономические потери, но и ставит вопрос о переходе к качественно другой национальной финансово-денежной системе, говорится в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы», с которым ознакомился РБК.

Аналитики института оценили будущее международных расчетов в национальных и цифровых валютах, золоте, а также на основе бартерных и клиринговых сделок и дали рекомендации российским властям по дальнейшим шагам.

Цифровые валюты и «золотой рубль»

По мнению аналитиков ВЭБа, сегодня особенно важен поиск решений по альтернативным валютам внешнеторговых платежей. Чтобы перестроить действующую финансовую систему в этом направлении, надо, по их мнению, принять следующие меры:

  • Выпустить обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль».

Заблокировать операции с криптозолотым рублем у американцев не будет никакой возможности, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке, поясняют в ВЭБе. Основное отличие от цифрового рубля будет заключаться именно в золотом обеспечении, а также в том, что «золотой рубль» будет направлен не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между третьими странами без участия России.

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  • Запустить механизм работы с криптовалютами для ведущих подсанкционных компаний на криптобиржах в дружественных странах или создать национальную криптобиржу.

Иранский бум майнинга биткоинов, который перегружает федеральные энергосети, показывает, что криптовалюта — реальная альтернатива доллару в современных обстоятельствах, пишут авторы доклада. Иранцы так обходят американские санкции, из-за которых не могут торговать и вести бизнес с большинством иностранных компаний, рассчитываясь долларами, говорится в исследовании. Пока криптовалюта не может в полной мере конкурировать с традиционными деньгами в качестве платежного средства, однако как торговый инструмент с высокой волатильностью она привлекательнее многих других активов, уверены аналитики.

Российский экспортный центр приготовился к тестам расчетов в криптовалюте
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Вероника Никишина

  • Разработать систему международных расчетов ЦБ с дружественными странами в национальных цифровых валютах на основе технологий распределенного реестра.

Национальная цифровая валюта, в отличие от криптовалюты, является «дополнительным аватаром национальной валюты» и может быть активно использована как средство платежа. Ее трансграничное использование технически возможно, но требует политического согласования, отмечают аналитики ВЭБа. Наиболее успешным экспериментом в области трансграничного использования цифровых валют является проект Inthanon-LionRock, инициированный Валютным управлением Гонконга и Банком Таиланда в мае 2019 года. Он предполагает создание общей платформы для множественных расчетов цифровыми валютами центральных банков, основанной на единой мультивалютной системе. Общая цель проекта — разработать и внедрить новую инфраструктуру трансграничных платежей, которая устранит ключевые проблемы, включая высокую стоимость, низкую скорость и операционные сложности.

Бартер и офшоры

Новая финансовая система может строиться в том числе и на масштабном использовании бартерных схем и создании новых офшорных зон, следует из доклада. Для этого необходимо предпринять следующие шаги:

  • Создать при Российском экспортном центре (РЭЦ) торговый дом для проведения организованной бартерной торговли, а также отдельной биржи или секции на бирже для этих целей.

Бартерной операцией является такая сделка, в которой оплата частично или полностью происходит на основе взаимозачета товарами или услугами. В 1990-х годах 80% российских предприятий практиковали бартер и взаимозачеты в своей повседневной деятельности, напоминают в ВЭБе. Бартерная биржа — это площадка для организованного поиска контрагентов для совершения бартерных сделок, которая реализуется в форме специализированного сайта и обеспечивает автоматический поиск вариантов обмена товарами и услугами. Переход на такие сделки поможет вести внешнюю торговлю без применения «токсичных» валют, говорится в докладе. Ранее о том, что «токсичными» для России являются доллар и евро, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

РБК направил запрос в РЭЦ.

  • Восстановить межгосударственные клиринговые расчеты путем создания наднационального клирингового центра, подразделения которого будут находиться в России, Китае и других заинтересованных странах.

Клиринговые расчеты могут быть использованы для сокращения спроса на валюты недружественных стран, говорится в докладе. В частности, партнеры России (Китай, Индия, Иран) могли бы предоставлять торговый кредит на закупку перечня согласованных товаров с погашением встречными поставками российской продукции. Конвертация валют в таком случае происходит через оценку стоимости корзины определенных товаров или твердого полезного ископаемого.

  • Создать специальную офшорную зону для торговли с Китаем и наделить ее резидентов особым статусом.

Такой шаг может стать компромиссным выходом для развития приграничной торговли с Китаем, полагают в ВЭБе. Схемы расчетов должны быть построены на принципе отсутствия трансграничного перетока денег, но предполагать клиринг товаров таможней и введение цифровых реестров финансовых расчетов на базе блокчейн-технологий. В дальнейшем целесообразно рассмотреть в рамках БРИКС блокчейн-расчетную единицу (по аналогии с переводным советским рублем или SDR МВФ), полагают эксперты ВЭБа.

Экспансия платежных систем

Несколько предложений Института ВЭБа касаются изменений в работе существующих платежных систем и расширения расчетов в национальных валютах. В частности:

  • Распространить систему карт «Мир» на платежи в иностранных валютах дружественных стран. Поддержать на правительственном уровне подключение российских банков (в том числе находящихся под санкциями) к системе UnionPay.

После приостановки деятельности Mastercard и Visa на территории России в качестве альтернативы гражданам доступны всего две платежные системы — национальная «Мир» и китайская UnionPay. «Мир» существует с 2015 года, однако операции в ней проводятся только в рублях. Кроме того, она обслуживается в очень узком количестве стран. Карта UnionPay работает в 180 странах, но в России в настоящее время ее выпускают только десять банков, говорится в докладе. В результате начинает развиваться «карточный туризм» — россияне ищут страны, где банки готовы открывать счета нерезидентам с российским паспортом.

  • Превратить Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог системы SWIFT, от которой отключили ряд крупных российских банков) в международную систему платежей на пространстве СНГ и Большой Евразии, включая Китай и другие дружественные страны.

Такая мера потребует переговоров не только между центральными банками, но и на правительственном уровне. Кроме того, необходимо отработать вопросы совместимости платежной инфраструктуры. С китайской системой China International Payment System (CIPS) (позволяет напрямую осуществлять денежные переводы в юанях и других валютах с китайскими партнерами) целесообразно заключать отдельное соглашение о партнерстве, считают аналитики ВЭБа.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал страны СНГ подключить их банки к СПФС. «В области финансовых рынков видим в качестве приоритета подключение банков государств — участников СНГ к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также организацию межсистемной стыковки платежной системы «Мир» с национальными платежными системами, обеспечение раскрытия инфраструктуры для приема банковских карт», — сказал Мишустин.

Банки ЕАЭС пострадали от санкций против российской финансовой системы
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Фото:Владислав Шатило / РБК

  • Возродить проект межнациональной платежной системы в рамках СНГ.

Число сервисов, позволяющих переводить деньги между Россией и другими странами, включая недружественные, с каждым днем уменьшается, констатируют в ВЭБе. Приостановили свою работу PayPal, Paysend, Wise, а также Western Union. Продолжают работать Unistream, сокративший, впрочем, количество доступных стран, а также «Золотая корона» и Contact, выполняющие операции только между физлицами. Создание межнациональной платежной системы в рамках СНГ позволит расширить практику переводов и расчетов между частными физическими и юридическими лицами, уверены аналитики.

  • Запустить систему страхования (хеджирования) валютных рисков, в том числе за счет валютных свопов центральных банков для расширения расчетов в национальных валютах дружественных стран.

К основным проблемам взаиморасчетов в национальных валютах относятся их относительно низкая ликвидность, высокие транзакционные издержки и волатильность курса, а также риски девальвации. В настоящее время проведение взаимных расчетов между центральными банками дружественных стран сдерживает отсутствие своп-линий в национальных валютах, которые позволяют совершать валютные операции на основе фиксированных курсов, уверены в ВЭБе.

Банки предложили механизм «змея в тоннеле» для расчетов в «мягкой» валюте
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Фото:Илья Наймушин / Reuters

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
санкции платежи торговля ВЭБ криптовалюта

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