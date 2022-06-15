Российский экспортный центр приготовился к тестам расчетов в криптовалюте

Попавший под санкции Российский экспортный центр рассматривает возможность проведения платежей в криптовалте. Об этом сообщила на ПМЭФ его глава Вероника Никишина. Работа по этой теме уже ведется с Росфинмониторингом и ЦБ

Вероника Никишина (Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС)

Российский экспортный центр (РЭЦ) ведет активную работу по налаживанию альтернативных механизмов платежей, заявила глава этого института развития Вероника Никишина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК. В частности, рассматривается проведение расчетов в криптовалюте, сообщила она.

«Мы, как институт развития, который улавливает все тенденции (кроме традиционных мероприятий, которыми продолжаем заниматься), сейчас очень серьезно смотрим на то, чтобы отпилотировать расчеты в криптовалюте. Мы готовы сейчас стать такой трансграничной цифровой песочницей и уже объединили вокруг себя и финтех-компании, и регуляторов», — сообщила Никишина.

По ее словам, РЭЦ находится в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом и ЦБ, без которых «невозможно всерьез создать все слои платежей в криптовалютах».

«РЭЦ сейчас выстраивает некую песочницу, чтобы выявить все возможные риски с точки зрения регуляторики и технологий, которые позволят быстро такие платежи проводить», — отметила Никишина.

Кроме того, она сообщила, что в данный момент активно выстраиваются механизмы платежей в национальных валютах, так как они не создают рисков попадания под вторичные санкции.

«Даже банки, попавшие в санкционные списки, на самом деле, с точки зрения серьезного юридического анализа санкций... расчеты в национальных валютах через эти банки не влияют и не создают рисков попадания под вторичные санкции. Поэтому это тоже один из механизмов», — заявила Никишина.

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После того как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и договорилась с ними о партнерстве, в том числе военном, США объявили о введении санкций против российских финансовых институтов, включая госкорпорацию ВЭБ.РФ (РЭЦ входит в его группу). РЭЦ 22 февраля включили в санкционный список SDN Минфина США, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Разрешить расчеты в криптовалютах для внешнеторговых операций ранее просили депутаты и представители крупного бизнеса на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В конце апреля Федеральная налоговая служба предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте.





Но западные эксперты скептически оценивали возможности использования Россией криптовалют для минимизации санкционных последствий. Так, рейтинговое агентство Moody's в начале мая отметило, что ликвидность российского рынка криптовалют низкая, легальные криптобиржи тоже внедряют протоколы по соблюдению международных антиотмывочных и санкционных стандартов, а власти США уже начали вводить санкции против определенных криптоплощадок, работающих на русскоязычную аудиторию. «Мы полагаем, что текущий объем глобального крипторынка (биткоин, Ethereum. — РБК) недостаточен, чтобы обеспечить канал для широкого ухода от влияния санкций. <...> Что касается так называемых стейблкоинов, таких как Tether, USD Coin и Binance USD, эти рынки не предоставляют необходимого уровня ликвидности», — писали экономисты Института международных финансов (IIF) 8 июня.