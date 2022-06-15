Российский экспортный центр приготовился к тестам расчетов в криптовалюте
Российский экспортный центр (РЭЦ) ведет активную работу по налаживанию альтернативных механизмов платежей, заявила глава этого института развития Вероника Никишина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК. В частности, рассматривается проведение расчетов в криптовалюте, сообщила она.
«Мы, как институт развития, который улавливает все тенденции (кроме традиционных мероприятий, которыми продолжаем заниматься), сейчас очень серьезно смотрим на то, чтобы отпилотировать расчеты в криптовалюте. Мы готовы сейчас стать такой трансграничной цифровой песочницей и уже объединили вокруг себя и финтех-компании, и регуляторов», — сообщила Никишина.
По ее словам, РЭЦ находится в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом и ЦБ, без которых «невозможно всерьез создать все слои платежей в криптовалютах».
«РЭЦ сейчас выстраивает некую песочницу, чтобы выявить все возможные риски с точки зрения регуляторики и технологий, которые позволят быстро такие платежи проводить», — отметила Никишина.
Кроме того, она сообщила, что в данный момент активно выстраиваются механизмы платежей в национальных валютах, так как они не создают рисков попадания под вторичные санкции.
«Даже банки, попавшие в санкционные списки, на самом деле, с точки зрения серьезного юридического анализа санкций... расчеты в национальных валютах через эти банки не влияют и не создают рисков попадания под вторичные санкции. Поэтому это тоже один из механизмов», — заявила Никишина.
После того как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и договорилась с ними о партнерстве, в том числе военном, США объявили о введении санкций против российских финансовых институтов, включая госкорпорацию ВЭБ.РФ (РЭЦ входит в его группу). РЭЦ 22 февраля включили в санкционный список SDN Минфина США, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
Разрешить расчеты в криптовалютах для внешнеторговых операций ранее просили депутаты и представители крупного бизнеса на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В конце апреля Федеральная налоговая служба предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте.
Но западные эксперты скептически оценивали возможности использования Россией криптовалют для минимизации санкционных последствий. Так, рейтинговое агентство Moody's в начале мая отметило, что ликвидность российского рынка криптовалют низкая, легальные криптобиржи тоже внедряют протоколы по соблюдению международных антиотмывочных и санкционных стандартов, а власти США уже начали вводить санкции против определенных криптоплощадок, работающих на русскоязычную аудиторию. «Мы полагаем, что текущий объем глобального крипторынка (биткоин, Ethereum. — РБК) недостаточен, чтобы обеспечить канал для широкого ухода от влияния санкций. <...> Что касается так называемых стейблкоинов, таких как Tether, USD Coin и Binance USD, эти рынки не предоставляют необходимого уровня ликвидности», — писали экономисты Института международных финансов (IIF) 8 июня.
РЭЦ был учрежден в 2015 году как государственный институт поддержки несырьевого экспорта. В группу РЭЦ входят АО «Российский экспортный̆ центр», агентство по страхованию экспортных кредитов ЭКСАР и Росэксимбанк, которые работают под единым брендом и представляют «единое окно» для российских компаний, обращающихся за поддержкой экспорта. Центр оказывает экспортерам финансовые меры поддержки (кредитование, страхование, банковские гарантии), а также нефинансовую поддержку, взаимодействует с профильными органами власти, готовит предложения по улучшению ведения экспортной деятельности, взаимодействует с бизнесом и экспертами и способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений, указано на сайте центра. Помимо этого, РЭЦ координирует деятельность торговых представительств России за рубежом, касающуюся поддержки экспортных проектов.