Банки предложили механизм «змея в тоннеле» для расчетов в «мягкой» валюте

Бизнес заинтересован в развитии взаиморасчетов в национальных валютах вместо доллара и евро, однако банки ограничены в таких операциях. Помочь может специальный валютный режим — «змея в тоннеле», считают участники дискуссии в РСПП

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Почти половина предпринимателей выступают за развитие трансграничных расчетов в национальных валютах либо наднациональных цифровых валютах, следует из опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Исследование было презентовано на заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности на тему «Обеспечение эффективности расчетов с участием российских компаний» (РБК следил за трансляцией).

Но участники финансового рынка указали на ряд ограничений, которые мешают таким взаиморасчетам. Среди них — отсутствие своп-линий в национальных валютах. Своп-линия — это соглашение между двумя центральными банками о взаимном обмене валютами по фиксированным курсам. В РСПП предложили создать рабочую группу по развитию расчетов в «несанкционных» валютах и выработать дорожные карты для конкретных валют.

Одной из проблем является то, что большинство национальных валют в мире относится к «мягким», то есть к ограниченно конвертируемым или неконвертируемым валютам, чей курс подвержен существенным колебаниям, в отличие от «твердых», свободно конвертируемых валют (доллар, евро, фунт стерлингов и ряд других). Российский рубль сам считается «мягкой» валютой.

Одним из претендентов на дорожную карту по взаимным расчетам может стать монгольский тугрик, сказал директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын. О том, что Монголия хочет использовать рубль, но не может из-за отсутствия свопов, сообщил вице-президент Межгосударственного банка (банка стран СНГ) Игорь Чумаковский, сославшись на беседу с министром финансов страны Болдыном Жавхланом.

Готовность бизнеса проводить расчеты в «мягких» валютах зависит от того, идет ли речь о немедленных расчетах или о долгосрочных торгово-экономических и инвестиционных контрактах, отметил на заседании вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Прексин. По его словам, во втором случае возникает необходимость определенного «отвердевания» «мягких» валют.

Примером сдерживания курсовых колебаний может служить опыт Европейского экономического союза (позже трансформировался в Евросоюз) середины прошлого века, напомнил Прексин. «Тогда страны ЕЭС ввели такой инструмент как «змея в тоннеле», когда между «мягкими» валютами устанавливаются определенные пределы колебаний курсов вниз и вверх. Это снижает аппетиты валютных спекуляцией и делает валюты более пригодными для использования представителями реального сектора экономики», — сказал он. Соглашение «змея в тоннеле», заключенное в 1972 года, допускало колебания между валютами сообщества в пределах 2,25%, что, в частности, минимизировало валютные риски во взаимной торговле.

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По мнению вице-президента АРБ, для поддержания курсов в заданных диапазонах не обязательно создавать значительные резервы для валютных интервенций. Для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть эффективным такой инструмент как Пул условных валютных резервов, который использовали страны БРИКС, считает Прексин. Они принимали решение не о выделении средств в специальный фонд, а взяли на себя обязательства в разных объемах — в зависимости от экономического потенциала — предоставить определенные ресурсы для стабилизации курса валют в случае неожиданного наплыва спекулятивных капиталов на ту или иную валюту.

На другую проблему расчетов в «мягких» валютах обратила внимание советник председателя правления банка СКС Ольга Ярыгина. По ее словам, у многих банков, в основном небольших и средних, нет своей площадки корреспондентских отношений для расчетов в национальных валютах, они работают через более крупные банки. Но в этом случае банки должны создавать большие резервы на обязательства по расчетам. «Сейчас небольшим и средним банкам очень проблематично оперативно открыть счета во всех странах, а держать эти счета в крупных российских банках рискованно» из-за возможности санкций, отметила она.