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Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

За пределами постоянного проживания в 2019 году работали более 4% занятых, оценил Росстат. Крупнейшими донорами рабочей силы по-прежнему выступают Подмосковье и Ленобласть. После пандемии эксперты ждут усиления трудовой миграции
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) в 2019 году работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата по внутрироссийской трудовой миграции по итогам прошлого года. В абсолютном выражении численность граждан России, трудоустроенных не в родных местах, уменьшилась впервые с 2014 года, когда наблюдалось небольшое снижение: до этого года и после внутрироссийская миграция последовательно росла.

По мнению экспертов, снижение межрегиональной трудовой миграции не станет тенденцией: последствием пандемии COVID-19 может стать ее усиление из экономически слабых регионов в более сильные.

Региональные лидеры по оттоку работающего населения

Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона. 20,2% работающего населения Подмосковья (более 822,1 тыс. человек; то есть каждый пятый занятый) трудились в другом субъекте Федерации, в Ленинградской области — 18,3% (170,5 тыс. человек). Ближайшие к Москве и Санкт-Петербургу, эти регионы являются поставщиками рабочей силы в столицы, отметил проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. За ними следуют Республика Адыгея (анклав внутри Краснодарского края), в которой 16,4% работающего населения выезжали на работу за ее пределы, Чувашия с 13,8% занятых и Калмыкия с 12,9%, следует из данных Росстата.

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Численность занятого населения, работающего за пределами Московской области, в 2019 году сократилась на 81,6 тыс. человек по сравнению с 2018 годом (822,1 тыс. против 903,7 тыс.). Регион внес основной вклад в снижение трудовой миграции в целом по стране.

Снижение может объясняться точностью статистического учета трудовой миграции, считает главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Представленные Росстатом показатели «идут с очень большой недооценкой», госстатистика не может охватить весь пласт трудовой мобильности, которая в действительности намного выше, уверен эксперт.

Росстат ежегодно публикует сведения о межрегиональной трудовой миграции, которые получает по итогам ежемесячного обследования рабочей силы. Оно проводится на основе выборочного опроса населения старше 15 лет (до 2017 года в возрасте 15–72 лет) по месту постоянного проживания. Обследование охватывает все субъекты, городскую и сельскую местность. За каждое обследование опрашиваются около 77 тыс. человек (0,06% от численности населения обследуемого возраста). В соответствии с методологическими положениями при отсутствии лица на момент опроса сведения о нем могут быть получены со слов родственников.

Влияние пандемии на трудовую миграцию

Пандемический кризис и обвал цен на нефть приведут к ускорению внутрироссийской миграции в ближайшие два года: россияне будут стремиться в крупные экономические центры, из-за чего менее развитые регионы столкнутся с долгосрочным падением доходов и замедлением экономического развития, ожидают аналитики агентства Moody's. Более чем в 75% регионов, где наблюдался миграционный отток населения в 2014–2017 годах, произошли снижение среднедушевых доходов и рост экономического неравенства, указали эксперты. Потеря трудоспособного населения приведет к замедлению деловой активности и снижению налоговых поступлений (НДФЛ, акцизов, налога на имущество и др.) в региональные бюджеты.

НДФЛ (85% зачисляется в региональный бюджет, 15% — в муниципальный) — важнейший источник доходов регионов, он уплачивается в бюджет по месту нахождения налогового агента, то есть работодателя. «Таким образом, регионы, жители которых выезжают на работу в другие субъекты, теряют часть своих доходов, что сдерживает развитие социальной и транспортной инфраструктуры в этих регионах», — заметил эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин и напомнил, что «тема перечисления НДФЛ в бюджеты по месту жительства работников несколько раз поднималась, однако никакого движения в результате не произошло».

Экономические кризисы всегда провоцируют всплески миграционных волн и отток работающих из слабых регионов, что только усугубит неравенство в социально-экономическом развитии между субъектами Федерации, предупредил Сафонов. Пострадавшие из-за пандемии трудовые мигранты будут согласны на ту зарплату, которая устроит прежде всего работодателя, тем самым произойдет замена более дорогостоящей рабочей силы внутри региона на более дешевую ввозную, предупредил он. После спада на фоне карантинных ограничений снижение доходов населения возобновит внутрироссийскую миграцию и, возможно, даже усилит, полагает Паршин.

Маятниковая миграция между Москвой и областью может ускориться, потому что столица будет восстанавливаться быстрее как богатейший город, указала Наталья Зубаревич. В целом усиление трудовой миграции между Москвой, Санкт-Петербургом и областями будет зависеть от темпов восстановления экономики после кризиса, а также от объемов жилищного строительства в прилегающих регионах, заметила она. Роста межрегиональной миграции за счет вахтовиков, по мнению Зубаревич, не произойдет, поскольку из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти затормозится развитие нефтегазодобывающих и инфраструктурных проектов, которые в основном создают такие рабочие места.

Регионы притяжения миграции внутри России

Лидерами по притоку внутрироссийских мигрантов являются Москва (21,6% работающего населения прибыли из других регионов) и Тюменская область с автономными округами (18,8%). Выше среднероссийского уровня (4,1%) доля трудовых мигрантов в Якутии (8,6%), Магаданской области (8,5%), Санкт-Петербурге (7,5%) и Московской области (4,5%).

Внутрироссийская миграция связана с отсутствием рабочих мест, слабым развитием экономики в регионе проживания, что вынуждает граждан искать работу в более развитых субъектах. Москва традиционно является чемпионом по приему рабочей силы, и приток происходит не только за счет маятниковой миграции из ближайших регионов Центрального федерального округа, но и трудовых мигрантов из Поволжья и с Северного Кавказа, пояснил Сафонов. Основной причиной миграции является разница в уровне зарплат, отмечает Паршин. «В случае с Москвой и Санкт-Петербургом дополнительным фактором, стимулирующим маятниковую миграцию из соседних регионов, является разница в стоимости жилья между указанными городами и прилегающими к этим городам областями», — заметил он.

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Тюменская область с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким АО обеспечила себе второе место среди регионов за счет использования вахтового метода добычи нефти и газа в суровых климатических условиях, указывает аналитик АКРА. В Санкт-Петербург трудовых мигрантов кроме Ленинградской области поставляет Архангельская, Мурманская области и Карелия, сообщил Сафонов. Краснодарский край, где процент уезжающих на работу в другие регионы невелик, но таких людей достаточно много в абсолютном выражении, привлекает работников с северным стажем и бывших военнослужащих, перешедших по выслуге лет на гражданскую службу, отметил Сафонов. Добавочный приток трудовых мигрантов здесь обеспечивает Адыгея, которая расположена внутри Краснодарского края.

Из числа внутрироссийских трудовых мигрантов, выезжающих за пределы своего региона, наибольшая часть — 644 тыс. человек (22%) — заняты в строительстве, 383 тыс. (13,1%) — в транспортировке и хранении, 302 тыс. (10,3%) — в торговле, 279 тыс. (9,5%) — в добыче полезных ископаемых, а 261 тыс. человек (8,9%) — в обрабатывающей промышленности.

Среди населения, работающего за пределами своего региона, по сравнению с населением, работающим на территории региона проживания, выше доля граждан со средним образованием, средний возраст выезжающих составил в 2019 году 38,8 года (работающих на своей территории — 41,4 года), следует из данных Росстата. В среднем 46% выезжающих имеют стаж на последнем месте основной работы менее пяти лет, из них 11% — менее одного года.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, трудовая миграция, регионы, пандемия
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