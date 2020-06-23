Глава Росстата заявил об идее изменить расчет индекса потребительских цен

Росстат может начать считать индекс потребительских цен с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ) уже в следующем году. Об этом сообщил РБК глава службы Павел Малков.

«Безусловно, это один из наших приоритетных проектов. Уже сейчас мы начинаем работать с данными по контрольно-кассовой технике. Рассчитываю, что мы начнем считать индекс потребительских цен с помощью ККТ уже в следующем году», — сказал Малков.

Малков назвал идею считать индекс потребительских цен — инфляцию — на основе контрольной кассовой техники правильным подходом. Однако с этим пока есть проблемы, добавил он. Так, Малков отметил, что сейчас данные с ККТ неструктурированы. «У нас нет и не может быть единого справочника всех товаров и услуг. Если вы сделаете одинаковые закупки в трех разных магазинах и посмотрите в чек, то один и тот же товар будет записан по-разному».

Глава Росстата сказал, что такие данные нужно научиться описывать и структурировать. Для этого уже есть подходящие технологии.