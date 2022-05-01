«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%

Экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился за четыре месяца 2022 года сократился 26,9%, следует из отчета «Газпрома»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром» отчитался о росте поставок газа в Китай и снижении поставок в страны дальнего зарубежья. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Объем экспорта газа в Китай по «Силе Сибири» вырос почти на 60% по сравнению с показателями прошлого года

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м, что на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В «Газпроме» отметили, что продолжают поставки в «полном соответствии с контрактными обязательствами».

ЕС нужно еще около 56 млрд куб. м газа, чтобы заполнить хранилища на 90%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,7% (на 4,4 млрд куб. м) — в частности, в связи с теплой погодой в феврале.

За четыре месяца компания добыла 175,4 млрд куб. м газа, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году.

Снижение экспорта газа в дальнее зарубежье происходит на фоне напряженных отношений России и Запада из-за газовых поставок. С апреля президент России Владимир Путин перевел в рубли расчеты за газ для недружественных стран (в список таких государств входят США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны). Покупатели должны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке, они могут перечислять сумму в евро, а банк сам конвертирует валюту в рубли.

Путин объяснил решение о рублевых расчетах тем, что существует риск заморозки средств в валюте, которые Россия получает в качестве оплаты за газ.

В то же время Евросоюз назвал решение России неприемлемым и увидел в нем попытки обойти западные санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в случае, если страны откажутся платить за газ в рублях, Москва не будет поставлять его бесплатно.

В конце апреля «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, поскольку не получил от них оплату в рублях. О готовности платить в рублях заявляла Молдавия, а среди членов ЕС – Венгрия.

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ЕС с начала российской спецоперации на Украине обсуждает возможность отказа от российских энергоресурсов. Еврокомиссия заявляла, что может на две трети сократить потребление газа из России до конца 2022 года. Также Брюссель рассматривает возможность введения эмбарго на российскую нефть.

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