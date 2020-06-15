Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты

Больше всего в апреле—мае сократили расходы на зарплаты предприятия малого и среднего бизнеса из сектора спорта, отдыха и развлечений, следует из данных банка «Точка»

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Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в апреле—мае по отношению к марту сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 63%, говорится в исследовании банка «Точка» (есть у РБК), проведенного на основании данных по 300 тыс. компаний-клиентов (выборка не ограничивалась компаниями, работающими только в указанных выше областях).

На 40% снизили расходы на оплату труда своих сотрудников в этот период малые и средние компании, занятые в сфере образования.

Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, предоставляющих другие виды услуг, в апреле—мае упали на 45%.

По данным банка «Точка», в то время как в апреле выплаты зарплат сотрудникам снизились, в мае они упали еще сильнее и сразу во всех отраслях. Падение мая к марту составило 18,9%.