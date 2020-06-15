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Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты

Больше всего в апреле—мае сократили расходы на зарплаты предприятия малого и среднего бизнеса из сектора спорта, отдыха и развлечений, следует из данных банка «Точка»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в апреле—мае по отношению к марту сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 63%, говорится в исследовании банка «Точка» (есть у РБК), проведенного на основании данных по 300 тыс. компаний-клиентов (выборка не ограничивалась компаниями, работающими только в указанных выше областях).

  • На 40% снизили расходы на оплату труда своих сотрудников в этот период малые и средние компании, занятые в сфере образования.
  • Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, предоставляющих другие виды услуг, в апреле—мае упали на 45%.

По данным банка «Точка», в то время как в апреле выплаты зарплат сотрудникам снизились, в мае они упали еще сильнее и сразу во всех отраслях. Падение мая к марту составило 18,9%.

  • Расходы на выплату зарплат у малых и средних предприятий, работающих в сфере здравоохранения — это стоматологии и частные клиники, — снижаются третий месяц подряд, отмечают эксперты банка. В марте падение составило 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%.
  • Резкое снижение выплат в мае показал и строительный бизнес. Если еще в апреле расходы на фонд оплаты труда у предприятий МСП, занятых в этой сфере, выросли на 25%, то уже в мае они упали на 26%.
  • В логистической сфере уровень выплат стабилизировался на уровне апреля. Тогда падение составило 12%, в мае — 1%.

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На фоне пандемии коронавируса в России с 25 марта до 12 мая был объявлен период нерабочих дней с сохранением заработной платы. В то же время в рамках борьбы с распространением заболевания власти ввели в стране режим самоизоляции. Деятельность многих предприятий была приостановлена. В частности, временно закрылись фитнес-центры, стоматологии, предприятия непродовольственной торговли и сферы культуры. Работа строительных объектов в Москве была приостановлена на месяц, с 13 апреля по 12 мая.

В апреле правительство утвердило список наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса отраслей экономики. В него вошли сферы авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, спорта, деятельность турагентств, гостиничный бизнес, организация дополнительного образования, общественного питания и ряд других. Позднее список расширялся (например, в него включили СМИ).

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Компании малого и среднего бизнеса, работающие в этих отраслях, могут потребовать от кредитора изменить условия кредита. Речь идет о приостановке исполнения заемщиком своих обязательств на срок, который определяет он сам. Обратиться можно не позднее 30 сентября.

Впоследствии Минэкономразвития предложило добавить в этот список кинотеатры и стоматологические клиники. В ведомстве отметили, что компании и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах, несут существенные потери из-за приостановки их деятельности из-за коронавируса. В частности, стоматологии могли принимать пациентов только для оказания срочной помощи. В Москве им разрешили открыться лишь с 16 июня.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Виктория Полякова, Владислав Гордеев
Теги: зарплаты, малый и средний бизнес, банк "Точка"
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