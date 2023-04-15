Экс-министр финансов США заявил о риске рецессии

Полсон рассказал о «суматохе» в крупных банках из-за притока капитала. По его оценке, с начала года из депозитов более мелких организаций могли вывести до триллиона долларов. Экономист считает, что «многое еще впереди»

Хэнк Полсон. (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Банковский кризис в США не завершен, небольшие и региональные банки отказались от кредитования, а рынки капитала не восстановились до прежнего уровня, а потому рецессия — вполне вероятный сценарий, заявил в интервью Financial Times бывший министр финансов США Хэнк Полсон (2006-2009 годы).

Экономист отметил, что нынешний кризис отличается наличием Twitter и других соцсетей, в которых паника распространяется быстрее, «и кто знает, где она может возникнуть снова». Он предупредил о рисках, с которыми могут столкнуться европейские банки, так как там финансовые институты «не так сильны и не так хорошо капитализированы», как в США.

«За последние пару недель из банковской системы было выведено депозитов на $300 млрд, а с начала года — возможно, и триллион. Эти депозиты перетекли на денежные рынки, а также перекочевали из региональных в крупные банки. Большая суматоха», — отметил Полсон.

Экс-министр при этом отказался дать определенный прогноз насчет перспектив кризиса в банковской отрасли, пояснив, что на рынке образовалась неопределенность и «многое еще впереди». Он призвал дать американским финансовым регуляторам больше полномочий, чтобы те могли оказать существенное влияние на рынки в случае необходимости. Банковские кризисы всегда будут случаться, предупредил Полсон, их никогда не получится полностью устранить.

Нынешний банковский кризис в США начался около месяца назад, 10 марта. Тогда обанкротился Silicon Valley Bank (SVB), обслуживавший преимущественно технологические стартапы и инвесторов. Его банкротство стало крупнейшим в США со времен глобального кризиса 2008 года. Затем закрылись еще два американских банка — Signature Bank и Silvergate Bank.

Президент Джо Байден затем заверил американских вкладчиков, что их счета останутся в сохранности, а банковская система выдержит удар. Минфин США подчеркнул, что ситуация отличается от положения 2008 года. При этом рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды». А в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC) не исключили, что в США может произойти рецессия к концу этого года.

Дополнительные риски для банков в связи с распространением соцсетей и мобильных приложений отмечали и в Citi. Глава банка Джейн Фрейзер пояснила, что пользователи теперь могут отправлять огромные суммы парой нажатий на экран. «Была пара твитов, а затем все произошло гораздо быстрее, чем когда-либо случалось в истории», — сказала она.

