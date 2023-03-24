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Глава Citi рассказала, как мобильные приложения ускорили крахи банков

Глава Citigroup Фрейзер: банкротства банков были ускорены мобильными приложениями
Клиенты могут моментально переводить значительные суммы со своих гаджетов, это изменило «правила игры», рассказала глава Citigroup. В марте несколько американских банков разорились из-за резкого оттока вкладов
Citigroup C $43,45 -2,12% Купить
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Банковские приложения в смартфонах позволяют клиентам переводить миллионы долларов несколькими нажатиями, это в корне изменило формат поведения банкиров и реакцию финансовых регуляторов на риски крушения кредитных организаций. Об этом заявила главный исполнительный директор Citigroup Джейн Фрейзер у на мероприятии Экономического клуба Вашингтона, пишет Bloomberg.

По ее мнению, ситуация полностью меняет прежние «правила игры».

«Была пара твитов, а затем все произошло гораздо быстрее, чем когда-либо случалось в истории. И, честно говоря, я думаю, что регулирующие органы проделали хорошую работу, отреагировав очень быстро», — сказала Фрейзер.

Она отметила, что череда банкротств затронула лишь несколько банков, а крупнейшие организации США по-прежнему достаточно капитализированы: «Это не то, что было в прошлый раз [в 2008 году]. Это не кредитный кризис».

В марте из-за резкого оттока клиентских вкладов менее чем за две недели обанкротились сразу четыре крупных банка, среди которых американский Silicon Valley Bank (SVB). Федеральная корпорация по страхованию депозитов решила назначить собственного управляющего в кредитную организацию, поставив под свой контроль почти $175 млрд депозитов клиентов.

Банкротство SVB стало крупнейшим со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который по структуре активов был похож на SVB.

«Благодаря оперативным действиям моей администрации в последние пару дней, американцы могут быть уверены в том, что банковская система в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», — заверил затем американский президент Джо Байден.

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Однако рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды». Аналитики отметили усилия регуляторов США для укрепления отрасли и спасения пострадавших банков и предположили, что денежно-кредитная политика в стране продолжит ужесточаться.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Citi Silicon Valley Bank Банки мобильные приложения Citigroup
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