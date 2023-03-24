Глава Citi рассказала, как мобильные приложения ускорили крахи банков

Клиенты могут моментально переводить значительные суммы со своих гаджетов, это изменило «правила игры», рассказала глава Citigroup. В марте несколько американских банков разорились из-за резкого оттока вкладов

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Банковские приложения в смартфонах позволяют клиентам переводить миллионы долларов несколькими нажатиями, это в корне изменило формат поведения банкиров и реакцию финансовых регуляторов на риски крушения кредитных организаций. Об этом заявила главный исполнительный директор Citigroup Джейн Фрейзер у на мероприятии Экономического клуба Вашингтона, пишет Bloomberg.

По ее мнению, ситуация полностью меняет прежние «правила игры».

«Была пара твитов, а затем все произошло гораздо быстрее, чем когда-либо случалось в истории. И, честно говоря, я думаю, что регулирующие органы проделали хорошую работу, отреагировав очень быстро», — сказала Фрейзер.

Она отметила, что череда банкротств затронула лишь несколько банков, а крупнейшие организации США по-прежнему достаточно капитализированы: «Это не то, что было в прошлый раз [в 2008 году]. Это не кредитный кризис».

В марте из-за резкого оттока клиентских вкладов менее чем за две недели обанкротились сразу четыре крупных банка, среди которых американский Silicon Valley Bank (SVB). Федеральная корпорация по страхованию депозитов решила назначить собственного управляющего в кредитную организацию, поставив под свой контроль почти $175 млрд депозитов клиентов.

Банкротство SVB стало крупнейшим со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который по структуре активов был похож на SVB.



«Благодаря оперативным действиям моей администрации в последние пару дней, американцы могут быть уверены в том, что банковская система в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», — заверил затем американский президент Джо Байден.

Однако рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, это сделано, чтобы отразить «стремительное ухудшение операционной среды». Аналитики отметили усилия регуляторов США для укрепления отрасли и спасения пострадавших банков и предположили, что денежно-кредитная политика в стране продолжит ужесточаться.