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Цена российской нефти в 2020 году поставила антирекорд с 2004 года

В среднем за прошедший год цена российской нефти марки Urals опустилась к уровню 2004 года и стала ниже цены отсечения $42,4. Средства, полученные сверх этой отметки, должны направляться в ФНБ
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Средняя цена российской нефти марки Urals в 2020 году оказалась ниже кризисного 2016 года и составила $41,73 за баррель, говорится в информационном сообщении Минфина, поступившем в РБК.

Столь низкой среднегодовой цены на главный российский экспортный товар не было с 2004 года (в 2004 году было $34,4, в 2005 – $50,6).

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2020 года сложилась в размере $41,73 за баррель, в январе-декабре 2019 года — $63,59 за баррель», — сообщило ведомство.

Средняя цена в нефти Urals в 2016 году составила $41,9.

В 2020 году средняя цена нефти оказалась ниже цены отсечения в $42,4. По бюджетному правилу, все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения направляются в суверенный резервный фонд. Когда цена на нефть падает ниже цены отсечения, недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ.

Минфин начал тратить ФНБ на покрытие бюджетного дефицита
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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Материал дополняется.

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