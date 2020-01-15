«Нафтогаз» заявил о нежелании России до последнего обсуждать транзит газа
Российская сторона была до последнего момента против подписания пятилетнего контракта на транзит газа на Украину, для того чтобы Киев фактически не получал прибыли. Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
По его словам, доходы Украины от транзита нефти и газа сильно разнятся: в случае нефти прибыли нет, а газ — это «реальный и ощутимый доход». «Знаете, почему Россия была до последнего против транзита через территорию Украины? Чтобы Украина не зарабатывала на российском газе, чтобы у нас буквально не было прибыли от транзита», — пояснил он.
Витренко сказал, что в России понимают, что отсутствие прибыли от транзита газа уменьшит ВВП страны и усилит недовольство народа «европейским выбором Украины». «Плюс разные Медведчуки (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. — РБК) заявят: мол, Украина потеряла транзит из-за того, что не дружественна к России», — сказал топ-менеджер.
Представитель «Газпрома» отказалася от комментариев.