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«Нафтогаз» заявил о нежелании России до последнего обсуждать транзит газа

По словам топ-менеджера «Нафтогаза» Юрия Витренко, «Газпром» до последнего был против транзитного соглашения с Киевом с целью, чтобы Киев не получал выгоды
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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Российская сторона была до последнего момента против подписания пятилетнего контракта на транзит газа на Украину, для того чтобы Киев фактически не получал прибыли. Об этом в интервью изданию «Гордон» заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, доходы Украины от транзита нефти и газа сильно разнятся: в случае нефти прибыли нет, а газ — это «реальный и ощутимый доход». «Знаете, почему Россия была до последнего против транзита через территорию Украины? Чтобы Украина не зарабатывала на российском газе, чтобы у нас буквально не было прибыли от транзита», — пояснил он.

Витренко сказал, что в России понимают, что отсутствие прибыли от транзита газа уменьшит ВВП страны и усилит недовольство народа «европейским выбором Украины». «Плюс разные Медведчуки (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. — РБК) заявят: мол, Украина потеряла транзит из-за того, что не дружественна к России», — сказал топ-менеджер.

Представитель «Газпрома» отказалася от комментариев.

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На вопрос, есть ли у Украины сегодня уверенность в выполнении Россией своих обязательств в рамках нового газового договора, Витренко ответил, что в случае неподписания контракта Киев продолжил бы забирать в счет погашения долга зарубежные активы «Газпрома».

Директор «Нафтогаза» также добавил, что Украина в 2014 году не отказывалась от российского газа, а «Газпром» самостоятельно принял решение перекрыть поставки в страну. По мнению Витренко, Киев не готов был идти на политические уступки, признавая аннексию Крыма, и обратился к ЕС с просьбой помочь обеспечить поставки газа из России. «Все европейские политики говорили нам тогда: «Нет альтернативы российскому газу, надо как-то договориться, чтобы они возобновили вам поставки», — рассказал он.

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
Экономика

В конце декабря в Вене завершились четырехдневные переговоры с российским «Газпромом» о транзите газа по территории Украины. Стороны подписали новый транзитный контракт на пять лет с возможностью пролонгации еще на десятилетний срок на аналогичных условиях. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд куб. м газа, а затем — по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. Для заключения контракта «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в качестве компенсации за недопоставленное топливо по прошлому соглашению, а Украина, в свою очередь, обязалась отозвать свои новые претензии к компании из Стокгольмского арбитража.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Нафтогаз Украина», Газпром, транзит газа
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