Рост экономики покажет каждый пятый регион России

По итогам 2022 года положительная экономическая динамика будет зафиксирована в каждом пятом регионе России, прогнозирует Минэкономразвития. На фоне санкций большинство субъектов — около 75% — столкнутся со снижением экономик

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В условиях внешнего санкционного давления на Россию по итогам 2022 года рост валового регионального продукта (ВРП) продемонстрируют 19 регионов страны. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2023–2025 годы, разработанном Минэкономразвития (РБК изучил документ).

Лидерами по росту ВРП в 2022 году станут пять субъектов, а именно: Чукотский автономный округ (+9,5%), республики Якутия и Дагестан (+6,8 и +3,3% соответственно), Забайкальский край (+3,2%) и Иркутская область (+2,3%), следует из прогноза. Речь идет о динамике ВРП в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении. Росстат пока публиковал лишь данные по ВРП за 2020 год.

На долю пяти лидирующих регионов приходится лишь 4,2% совокупного ВРП всех регионов страны, следует из данных Росстата.

Более половины (52,1%) суммарного объема региональных экономик в 2022 году сформируют девять субъектов, а именно: Москва и Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Татарстан, а также Красноярский и Краснодарский края. Данные по этим регионам в документе не приводятся. В целом по стране Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП на 2,9% в этом году и на 0,8% в следующем. В дальнейшем ожидается рост на 2,6% в 2024 и в 2025 годах одинаково.

В 2022 году среди регионов с положительной динамикой ВРП будут преобладать регионы Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, отмечает заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. «Наши ожидания обусловлены ориентацией этих регионов на азиатские рынки, где спрос на российскую продукцию не ограничивается [санкциями], а также реализацией крупных проектов по освоению новых месторождений, которые с высокой вероятностью будут продолжены (как, например, Чаяндинское нефтегазовое месторождение в Якутии или Ковыктинское месторождение газа в Иркутской области)», — поясняет эксперт.

В Дагестане же, который также вошел в число лидеров по прогнозным темпам роста экономики, итоговый результат будет связан с позитивной динамикой промышленного производства (за семь месяцев 2022 года оно выросло в республике на 23%), а также с увеличением турпотока в регион и планами по развитию территории как морского курорта, полагает Першин.

Читайте на РБК Pro Pro Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом Инструкции Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Статьи

Индекс базовых отраслей Росстата (сельское хозяйство, промпроизводство, строительство, торговля, пассажирский и грузовой транспорт) показывает, что за январь—июль 2022 года к тому же периоду годовой давности выпуск в этих отраслях, обычно хорошо коррелирующий с экономической активностью в целом, больше всего вырос в Севастополе, Бурятии, Якутии (на 15–19%). Снизился индекс в 35 регионах.

Несмотря на санкции, усложнившие импорт комплектующих и оборудования, а также уход из страны целого ряда зарубежных компаний, Минэкономразвития прогнозирует рост промышленного производства в 45 регионах по итогам 2022 года. Наиболее активный прирост будут демонстрировать Ингушетия (+16,8%), Тыва (+12,3%) и Адыгея (+10,8%). В 2023–2025 годах число регионов с позитивной динамикой промышленного производства, по прогнозу, вырастет до 75.

В каких регионах будет спад экономики

Субъектов, где в нынешнем году прогнозируется спад ВРП, большинство. «К концу 2022 года количество регионов, в которых не будет достигнут уровень предыдущего года, вырастет до 63», — предупреждают в Минэкономразвития. В каких именно субъектах ожидается наибольший спад, в прогнозе не уточняется. РБК направил запрос представителю министерства.

Сильнее всего просядет экономика металлургических регионов — Липецкой, Вологодской, Курской и Челябинской областей, так как 2021 год и первый квартал 2022 года были для них сверхуспешными вследствие конъюнктурных факторов, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Спад, скорее всего, будет зафиксирован и в приграничных с Украиной субъектах — Белгородской и Курской, а также в Воронежской, Брянской и Ростовской областях, говорит эксперт, добавляя, что несколько сдемпфировать его может большой урожай.

Кроме того, сжатие экономики произойдет в регионах, откуда массово ушли западные производства — например, в сфере автомобилестроения от этого сильнее всего пострадали Калининградская, Калужская области, часть субъектов Поволжья и Урала, говорит Климанов. По его мнению, в зоне риска находятся и северокавказские регионы — на фоне активной мобилизации мужского населения.

В среднесрочной перспективе можно также ожидать сокращения ВРП в регионах с высокой долей добычи нефти и газа в экономике, ориентированных на европейские рынки, говорит Першин. В целом Минэкономразвития прогнозирует спад добычи нефти и газа в стране на 4,5% в 2023 году после снижения на 2,8% в текущем году. Регионы с наибольшей долей добычи полезных ископаемых в структуре их экономик — это Ненецкий автономный округ (77%), Ямало-Ненецкий автономный округ (67% в 2020 году), Ханты-Мансийский автономный округ (62%), Магаданская область (56%), Сахалин (56%) и Якутия (49%).

В последний раз спад в 63 регионах России наблюдался в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Тогда сильнее всего пострадали республики Якутия и Коми, Крым, Красноярский и Краснодарский края, Томская, Новосибирская, Калужская области. В этих регионах снижение ВРП превысило 5%.

Нынешний кризис намного более серьезный, чем пандемический, уверен Климанов. «Он будет тяжелее, масштабнее и длительнее, с непредсказуемыми последствиями для экономик субъектов и России в целом», — подчеркивает эксперт.

На протяжении всего прогнозного периода до 2025 года Минэкономики ожидает роста ВРП в 57 регионах. Лучший результат покажет Иркутская область (+10,2% за период), позитивная динамика в ней будет достигнута за счет роста промпроизводства в добывающем и обрабатывающем секторах. Кроме того, среди лидеров роста ожидаются Забайкальский край (+8,5%), Чукотский автономный округ (+7,3%), а также Севастополь (+6,1%) и Хабаровский край (+5,8%).

По итогам 2025 года спад будет зафиксирован только в трех субъектах — Псковской области (минус 2,8%), Коми (минус 2,6%) и Астраханской области (минус 2,2%), следует из прогноза.