Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ставки
Центробанк не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме, передает корреспондент РБК.
«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — сказала она.
Материал дополняется.
Умер актер Роман Мадянов
Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия
Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России
Назван лучший трансфер лета в российском футболе
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу
Google ограничил создание новых аккаунтов в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов