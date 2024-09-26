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Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ставки

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Центробанк не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме, передает корреспондент РБК.

«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — сказала она.

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