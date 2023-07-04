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Губернатор Гладков уволил заместителя из-за проблем с ремонтом в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков уволил заместителя из-за проблем с ремонтом в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

По словам Гладкова, Полежаев систематически не выполнял свои обязанности.

Полежаев занимал должность заместителя губернатора Белгородской области — начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства с января 2019 года.

Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. С начала военной операции город стал подвергаться обстрелам, а с конца мая текущего года они участились. В начале июня оттуда стали вывозить жителей. 4 июля, после того как обстрелы стали реже, Гладков сказал, что в течение двух недели власти начнут предлагать эвакуированным шебекинцам вернуться в свои дома.

3 июля губернатор проверил ход восстановительных работ в городе. Полностью восстановлено 72 дома, в том числе три многоквартирных. Результат работы принимают сами жильцы. При этом не все дома подлежат восстановлению, отметил Гладков: например, один уже полностью снесли, на его месте построят новый.

Губернатор Гладков уволил заместителя из-за проблем с ремонтом в Шебекино
Губернатор Гладков уволил заместителя из-за проблем с ремонтом в Шебекино

Теги
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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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