Гладков оценил восстановление пострадавших предприятий в ₽13 млрд

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В Шебекино Белгородской области на восстановление пострадавших от украинских обстрелов предприятий потребуется около 13 млрд руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Десять предприятий на сегодняшний день пострадали. Предварительно порядка 13 млрд руб. нужно на восстановление этих предприятий», — сказал он (цитата по ТАСС).

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