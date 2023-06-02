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Гладков оценил восстановление пострадавших предприятий в ₽13 млрд

Губернатор Гладков: пострадали 10 предприятий, на восстановление понадобится ₽13 млрд
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Шебекино Белгородской области на восстановление пострадавших от украинских обстрелов предприятий потребуется около 13 млрд руб., сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Десять предприятий на сегодняшний день пострадали. Предварительно порядка 13 млрд руб. нужно на восстановление этих предприятий», — сказал он (цитата по ТАСС).

Материал дополняется.

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Белгородская область Вячеслав Гладков
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