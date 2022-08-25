Россия предложила план расширения расчетов в тенге, драмах и сомах

Россия вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС в торговых расчетах. Среди рекомендаций — обеспечение возможности рассчитываться без SWIFT

Заседание Евразийского межправительственного совета, проходившее в июне 2022 года (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который пройдет в городе Чолпон-Ата в Киргизии 25 и 26 августа, будет рассматриваться вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для расчетов в рамках взаимной торговли. Проект постановления с рекомендациями по использованию нацвалют вносит Россия (документ есть в распоряжении РБК). С докладом по этому вопросу выступит министр экономического развития Максим Решетников.

Представитель Решетникова сообщил, что министр примет участие в ЕМПС в составе российской делегации под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, однако не уточнил, какие вопросы будут затрагиваться на переговорах с представителями стран ЕАЭС.

Россия внесла в повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета вопрос о дальнейшей работе по расширению использования национальных валют государств — членов ЕАЭС при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли, подтвердили РБК в пресс-службе правительства.

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Что предлагает Россия

Доля национальных валют во взаимных расчетах государств ЕАЭС в 2022 году составляет 74%, отмечается в проекте российских рекомендаций. Из них львиная доля приходится на рубль: по данным Евразийской экономической комиссии, в 2021 году в российской валюте совершено 71,5% операций, 26,2% — в долларах и евро, а среди валют других стран ЕАЭС — 1,4% в тенге и 0,2% в белорусских рублях.

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Вместе с тем «изменение архитектуры международной торговли» и «глобальная перестройка логистических цепочек» создают условия для дальнейшего увеличения расчетов в национальных валютах как фактора обеспечения экономического суверенитета национальных экономик, подчеркивается в проекте.

Российская сторона видит три направления работы по развитию расчетов в национальных валютах, а также выделяет KPI, которые должны продемонстрировать эффективность этой работы.

В рамках первого трека «Развитие в ЕАЭС независимой платежной инфраструктуры» предлагаются три меры:

Обеспечение межсистемного взаимодействия национальных систем платежных карт государств — членов ЕАЭС. Сейчас в четырех из пяти стран союза функционируют национальные системы платежных карт (Казахстан работает над ее созданием). Это «Армениан Кард» в Армении, «Белкарт» в Белоруссии, «Элкарт» в Киргизии, «Мир» в России. Индикатором решения задачи станет возможность приема карт национальных платежных систем в любой из стран — участниц ЕАЭС.

Функционирование достаточной сети корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах. Сейчас корреспондентские отношения установлены между более чем 200 коммерческими банками стран — членов союза. Российская сторона выступает за сохранение корреспондентской сети с последовательным увеличением доли счетов, открываемых в нацвалютах.

Обеспечение возможности обмена финансовой информацией без использования системы SWIFT в рамках взаимных расчетов. Индикатор решения этой задачи — подключение до конца 2022 года национальных центробанков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также подключение к СПФС большинства банков, обслуживающих взаимный товарооборот. ЦБ весной на фоне западных санкций прекратил раскрывать список участников СПФС и их страновую принадлежность. В июне первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила ТАСС, что всего в системе 389 банков и компаний из 12 стран (в том числе из России).

Второе направление работы — «Развитие организованной торговли в национальных валютах». Россия видит две приоритетные задачи:

Развитие торгов валютными парами национальных валют ЕАЭС. Россия видит потенциал роста биржевого валютного рынка союза. Например, в первом полугодии 2022 года объем операций по валютной паре российский рубль / казахстанский тенге на Мосбирже увеличился в 3,05 раза по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Нужно обеспечить ликвидность торгов валютными парами валют стран ЕАЭС, говорится в проекте рекомендаций. Для этого Россия предлагает запустить на биржах государств — членов ЕАЭС торги соответствующими валютными парами и привлечь к участию в биржевых торгах крупные банки — поставщики ликвидности. По итогам 2023 года спрос со стороны экономических операторов на национальные валюты членов союза должен вырасти не менее чем в пять раз относительно 2021 года, следует из проекта документа.

Запуск организованной торговли товарно-сырьевыми активами с участием хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС в нацвалютах. Эта задача уже предусмотрена стратегией евразийской интеграции до 2025 года. В качестве индикатора рассматривается запуск на организованных торгах стран ЕАЭС в 2022–2023 годах торговли товарно-сырьевыми активами в нацвалютах и заключение между организаторами торговли соглашений о взаимном доступе к торгам.

Третий приоритет для совместной работы — информирование бизнес-сообщества о преимуществах расчетов в национальных валютах, а также устранение внутренних барьеров. Согласованная работа государств — членов ЕАЭС для качественного роста использования национальных валют во взаимных расчетах «будет способствовать повышению устойчивости национальных экономик и повышению макроэкономической стабильности», говорится в предложениях.

Прогнозы по увеличению расчетов в нацвалютах

В обычных условиях наращивание расчетов в альтернативных валютах требует времени и соблюдения нескольких условий — ликвидности валют, прозрачности регулирования, отсутствия больших политических рисков и т.д., говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Но в текущей ситуации происходит в некотором смысле договорной процесс, который поддерживается политической волей. Речь не идет о том, что рынок сделал выбор в пользу рубля в расчетах; идет речь о том, чтобы сделать торговлю [в нацвалютах] взаимно возможной. И здесь главное — обеспечить финансовую инфраструктуру, а с ней у стран ЕАЭС нет больших проблем», — замечает она.

Как прогнозирует экономист, по итогам этого года рубль будет доминировать в торговых расчетах между странами ЕАЭС, а доля «дружественных» валют, вероятно, возрастет, частично заменив доллары и евро. Но полного ухода резервных валют из расчетов между странами союза ждать не стоит, убеждена Донец. «Не все страны ЕАЭС ограничены в доступе к международным финансовым рискам. Полное вымещение доллара и евро — это крайний сценарий, который возможен лишь при крайнем сценарии ужесточения санкций», — заключает она.

Заведующий научной лабораторией «исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко считает, что валютная структура расчетов между странами ЕАЭС по итогам этого года не изменится. «Единственный путь для того, чтобы российская валюта была более популярной и востребованной, — это номинирование российских экспортных товаров в рублях. То же самое касается других валют ЕАЭС: чтобы они стали интересны участникам внешнеторговых сделок, их товары должны быть номинированы в национальных валютах. Но их экономики по сравнению с российской гораздо меньше, поэтому у рубля все же больше шансов на завоевание статуса региональной валюты в рамках ЕАЭС», — полагает он.

Говорить о полном отказе от доллара в рамках объединения ЕАЭС преждевременно, заявил в августе в интервью ТАСС замминистра иностранных дел Александр Панкин. В отличие от России отдельные страны ЕАЭС, скорее всего, будут использовать его в случаях, где это уместно и безопасно, указал он. Например, в расчетах по экспорту России в Казахстан в 2021 году 26% поступлений оплачивалось в долларах, в импорте России из Казахстана 29% оплачивалось в долларах, следует из данных ЦБ.