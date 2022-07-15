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Эксперты оценили риски крепкого рубля для Армении, Киргизии и Казахстана

Крепкий рубль стал негативным фактором для экономик соседей России — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, считают экономисты ЕАБР. Новые курсовые условия в конечном счете скажутся на динамике торговли между странами
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Укрепление рубля к доллару в апреле—июне оказало негативный эффект на национальные валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и может иметь «ощутимые и неоднозначные последствия» для экономик Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, предупредили аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР). В обзоре о состоянии экономик региона эксперты указывают на риски ускорения инфляции в соседних странах и снижения закупок товаров из России.

«Тенге с начала года ослаб к рублю более чем на 30%. Значительная часть ослабления пришлась на июнь. Похожая динамика наблюдается и в Кыргызстане, где сом держался на отметке 79,5 за доллар с начала июня, а к российскому рублю обесценился на 14%. Белорусский рубль ослаб к российскому за июнь на 17%, а с начала года — почти на 40%. Армянский драм — на 20% с начала года», — перечисляет главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Как рубль стал лидером среди основных валют мира по укреплению к доллару

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине в конце февраля власти западных стран ввели жесткие санкции против российских компаний, банков и частных лиц, а также наложили ограничения на часть золотовалютных резервов Центробанка. В этих условиях российский финансовый рынок пережил рекордный обвал, а рубль резко девальвировался к доллару и евро. Так, 7 марта курс доллара на максимуме достигал 121,5 руб., а евро — 132,4 руб., что стало максимальными значениями за всю историю. Однако затем на фоне сжатия импорта и роста поступлений от экспорта рубль начал укрепляться, а к маю стал лидером роста по отношению к доллару среди основных валют, отслеживаемых Bloomberg. В конце июня курс рубля приблизился к 50 за доллар — минимальной отметке с 2015 года, а власти заговорили о возможных мерах по ослаблению национальной валюты.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Вредит ли крепкий рубль экономике соседних стран

Заметное ослабление национальных валют стран евразийского региона относительно рубля действительно нетипично, говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: «Такие периоды бывали, но сейчас масштаб отклонений исключительный — по некоторым парам он составляет до 20% к долгосрочному тренду. И сейчас все связано скорее с тем, что рубль переоценен относительно hard currencies (твердых валют, доллара и евро. — РБК)».

Валюты большинства соседних с Россией стран традиционно колебались вместе с рублем, однако этого больше нет, поскольку рубль теперь — валюта с ограниченной конвертируемостью, отмечает научный сотрудник Института исследований иностранной политики (FPRI, Филадельфия) Максимилиан Хесс. Это, в частности, означает, что российский экспорт в страны ЕАЭС и другие страны Центральной Азии станет менее конкурентоспособным. «Подозреваю, что будут большие различия в воздействии [укрепления рубля к валютам стран ЕАЭС] на челночную торговлю и промышленную торговлю, первая будет затронута сильнее. Вместе с тем возможно, что больше товаров из Китая будет приходить в Россию через страны Центральной Азии», — допускает Хесс.

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Аналитики ЕАБР тоже указывают, что ослабление национальных валют Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии к рублю может привести к снижению объема импорта товаров из России. «С другой стороны, товары, поставляемые в Россию из этих стран, станут более конкурентоспособными по цене, что окажет поддержку промышленным и сельскохозяйственным экспортерам», — оценивают эксперты.

Кроме того, как отмечается в обзоре ЕАБР, ослабление валют стран ЕАЭС к рублю может стать дополнительным проинфляционным фактором. Рост цен в государствах региона, за исключением России, и так ускоряется: например, в Казахстане инфляция в июне увеличилась с 14 до 14,5% годовых, в Белоруссии — до 17,6%. В Армении рост цен достиг 10,3% в годовом выражении, аналогичная статистика в Киргизии еще не опубликована.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Инфляционный шок если и будет, то краткосрочным, а проинфляционные факторы преувеличивать не стоит, считает Донец. По ее словам, недооцененность национальных валют соседних стран имеет плюсы, в частности снижение инфляционных рисков, особенно для стран, имеющих высокую долю импорта из России. Среди других плюсов — рост денежных перечислений на родину от мигрантов, работающих в России. «За счет курсовой разницы объемы переводов растут, чего не было в другие кризисы. Это поддерживает потребление в этих экономиках», — говорит Донец.

«Минус — это снижение конкурентоспособности местных производителей, это может сказываться на экономической активности. Но эффект вряд ли будет катастрофическим», — резюмирует экономист.

«Рассинхронизация курсов во время экономических шоков создает проблемы для внешней торговли и влияет на конкурентоспособность товаров международной торговли», — говорит о последствиях для стран евразийского региона директор ИНП РАН Александр Широв. Он отмечает, что белорусский рубль и армянский драм сильно переукреплены к доллару. «И это проблема для Белоруссии и Армении, потому что они теряют часть доходов, которые могли бы получить в том числе в рамках параллельного импорта через их территории в Россию», — замечает он.

В составе ЕАЭС крупнейшим торговым партнером России является Белоруссия — $38,8 млрд общего товарооборота (экспорт из России в Белоруссию — $23,1 млрд, импорт оттуда — $15,6 млрд). На втором месте — Казахстан: $25,6 млрд товарооборота (экспорт — $18,5 млрд, импорт — $7,1 млрд), следует из данных ФТС. По данным Банка России, в 2021 году более 70% поступлений России за экспорт в ЕАЭС было номинировано в рублях (27% в долларах и евро), то есть импортерам, закупающим российские продукты, приходится менять валюту на рубли, чтобы оплатить поставки; при удорожании рубля к местным валютам это становится делать сложнее. В российском импорте из ЕАЭС около 74% поставок оплачивалось в рублях, что при укреплении рубля выгодно экспортерам из стран союза.

В поставках из Белоруссии в Россию в 2021 году $4,4 млрд (28%) приходилось на машины и оборудование (группы ТН ВЭД 84, 85) и наземный транспорт (группа 87), по данным ФТС. В поставках из Казахстана преобладали металлические руды ($1,9 млрд в 2021 году), однако после февраля 2022 года на фоне санкций казахстанские производители сократили поставки руд в Россию.

Ослабление национальных валют стран ЕАЭС к рублю в целом позитивно для традиционных поставок из этих регионов в Россию, говорит Донец. «Объем традиционного импорта из стран СНГ в Россию довольно значительный, но его структура все-таки смещена в сторону сырья, продовольствия, потребительских товаров, а не в сторону чего-то высокотехнологичного. Таким образом, увеличение ввоза товаров из этих стран может положительно повлиять на российские показатели импорта, увеличить его, но только в части продовольствия и товаров широкого спроса, а проблемы с высокотехнологичным импортом так не исправить», — рассуждает она.

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

По ее словам, слабость белорусского рубля, казахстанского тенге, армянского драма и киргизского сома может быть выгодна тем, кто рассматривает инвестиции в эти валюты. «У них остается потенциал укрепления к рублю. А значит, на горизонте до года валюты стран евразийского пространства выглядят привлекательными с точки зрения диверсификации», — заключает Донец.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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Инна Деготькова
рубль белорусский рубль тенге Валюта импорт
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