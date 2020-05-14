РБК и НКР проведут конференцию о проблемах банков в период пандемии

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

РБК и рейтинговое агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) проведут онлайн-конференцию «Банковский сектор в эпоху пандемии: состояние и возможные перспективы».

Участники конференции обсудят, как пандемия коронавируса повлияла на финансовое состояние банков, что происходит с клиентами финансовых организаций, насколько эффективна поддержка экономики государством через банки и что ждет банковский сектор в ближайшем будущем.

Среди спикеров конференции будут заместитель министра финансов Алексей Моисеев, председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров,

председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, заместитель председателя правления банка «Ак Барс» Юрий Михайлов, совладелец и первый заместитель главы правления Совкомбанка Сергей Хотимский, председатель правления МКБ Владимир Чубарь и председатель правления банка «Дом.РФ» Артем Федорко.

Конференция пройдет 15 мая с 15:00 до 16:30. На сайте и в соцсетях РБК можно будет посмотреть трансляцию мероприятия.