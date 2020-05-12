Нездоровые отношения: как конфликт США и Китая мешает выходу из кризиса

Уход Соединенных Штатов с мировой арены в эпоху Дональда Трампа предоставил Китаю беспрецедентную возможность стать мировым лидером. Этому также способствовали два ключевых элемента китайской стратегии. Первый заключается в усилении роли страны на международной арене, включая расширение ее представительства в руководстве ключевых международных организаций. Китай планомерно расширяет свое влияние в Африке южнее Сахары, Латинской Америке и Азии (за исключением основных соперников – Индии и Японии). Эта роль выражается, в первую очередь, в огромных инвестициях в инфраструктуру, которые, как закреплено в инициативе «Один пояс – один путь», не обусловлены вмешательством во внутреннюю политику стран-партнеров. Сочетая «мягкую силу» с военным присутствием в стратегически важном Южно-Китайском море, Китай демонстрирует свои широкие амбиции в Восточной Азии.
Второй момент еще более важен. Китай является мировым лидером в развитии таких ключевых секторов, как производство смартфонов, батарей для электромобилей, полупроводников, в автоматизации и машинном обучении. В Китае находятся крупнейшие глобальные корпорации (Huawei – лидер в 5G, Alibaba – лидер в электронной коммерции) и богатейшие предприниматели мира, такие как основатель Alibaba Джек Ма. Наконец, китайские университеты и лаборатории проводят исследования мирового уровня и являются обладателями огромного числа патентов. Эти достижения являются результатом продуманного долгосрочного стратегического планирования.
В сложившейся ситуации возникает важный вопрос: повышает ли вызванный COVID-19 кризис статус Китая на международной арене? Отметим два фактора, один из которых уже упомянут. Во-первых, это безоговорочный отказ Соединенных Штатов от многих рычагов международного влияния – процесс, который ускорился в условиях пандемии. Его ускорение объясняется политикой президента Дональда Трампа, который объявил Китай и ВОЗ ответственными за сложившийся кризис: Китай – за распространение вируса, ВОЗ – за несвоевременную реакцию на проблему. Одним из ключевых результатов происходящего может стать изоляция США в то самое время, когда международное сотрудничество является наиболее актуальным.
Во-вторых, Китай является лидером в автоматизации и дистанционном управлении производством, развитие которых было заметно ускорено кризисом COVID-19. По мере того, как продукты становятся сложнее, а размер их компонент уменьшается, человеческие руки и глаза перестают быть эффективными инструментами в их создании. Например, заводы по производству микрочипов, которые составляют важную часть производственного сектора Китая, вряд ли испытали на себе влияние пандемии. Современные средства машинного обучения позволяют дистанционно проанализировать изображение продукта на каждом этапе сборки. Таким образом, инженеры из компаний-клиентов имеют возможность проверять и управлять процессом производства с другого конца света, что очень важно в условиях пандемии.
Однако возникает вопрос: готов ли сам Китай к тому, чтобы стать новым мировым лидером? Еще в 2017 году, во время партийного съезда, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна сможет играть эту роль уже к середине века. Кризис COVID-19, возможно, позволит Китаю ускорить достижение цели.
Тем не менее, инициативы самого Китая тут недостаточно. Страна должна быть признана мировым сообществом, заручиться доверием и поддержкой большинства стран. Для этого Пекину потребуется убедить мир в том, что его внешняя политика направлена не только на извлечение собственной выгоды, что он готов взять на себя ведущую роль в решении мировых проблем. Нынешнее руководство КНР делает все возможное, чтобы доказать свою доброжелательность. Однако некоторые азиатские страны обеспокоены широкой внешнеполитической экспансией Пекина на континенте. Фактором, подрывающим привлекательность «китайской модели», можно назвать и усиление авторитарных тенденций в стране. Позднее признание Пекином масштабов пандемии тоже играет свою роль.
На наш взгляд, изменение политической и экономической карты мира после выхода из пандемии продолжится еще быстрее, чем до нее. В ближайшем будущем мы все станем свидетелями усиления роли КНР на международной арене при одновременном ослаблении США, что в совокупности приведет к снижению общего уровня международного экономического и политического сотрудничества. При этом развитие ситуации будет во многом зависеть от результатов президентских выборов в США в ноябре 2020 года.