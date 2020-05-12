Нездоровые отношения: как конфликт США и Китая мешает выходу из кризиса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 70% Бизнес, 12:27 Открылся первый закрытый из-за вируса «Диснейленд». Фоторепортаж Общество, 12:22  «Спартак» подписал контракт с экс-форвардом СКА и «Сент-Луиса» Спорт, 12:20 МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве Общество, 12:19 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Общество, 12:10 Во всех домах Москвы отключили отопление Общество, 12:04 Как «Пятерочка» масштабировала сервис экспресс-доставки на фоне пандемии Индустрия 4.0, 12:00  «Вросли в землю». В России хотят штрафовать за автохлам Авто, 11:58 Власти назвали причину пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге Общество, 11:56 Дочь Джуда Лоу снялась в рекламной кампании Стиль, 11:55 В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения Общество, 11:50 Число жертв пожара в хосписе Красногорска увеличилось до 11 человек Общество, 11:47 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 11:45 Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок Общество, 11:30
Пандемия коронавируса ,  
0 
Шломо Вебер и Жан-Филипп Плато

Нездоровые отношения: как конфликт США и Китая мешает выходу из кризиса

После пандемии мы увидим усиление роли Китая в мире на фоне ослабления США и, как следствие, сокращение международного экономического и политического сотрудничества
Фото: Roman Rilipey / EPA / ТАСС
Фото: Roman Rilipey / EPA / ТАСС

Пандемия COVID-19 в силу множества факторов ударила по странам и регионам мира в разное время и с разной силой. Различалась и эффективность систем здравоохранения и их готовность к борьбе с кризисом, основанная на опыте предыдущих эпидемий. Можно признать, что Южная Корея, Тайвань, Новая Зеландия, Германия и Австрия выбрали довольно успешную антикризисную стратегию.

Скорость выхода

Во многих странах в настоящее время успешно начинают выход из карантина, основанный на стратегии «поэтапных ограничений и послаблений». То есть если по окончании одного этапа выхода из карантина ситуация стабилизируется, разрешается переход к следующему этапу, если нет – карантинные меры вводятся заново. При этом число этапов и определение специфических мер может варьироваться в зависимости от страны. Данный принцип лежит и в основе стратегии, разрабатываемой российскими властями.

Различие исходных обстоятельств и разная эффективность стратегий по борьбе с пандемией приведут к тому, что уровень экономического ущерба и скорость восстановления экономики также будут далеко не одинаковыми. Например, Австрия и Германия, очевидно, выйдут из кризиса в лучшем положении, чем их соседи по Евросоюзу, и могли бы использовать это в свою пользу. Однако рынки в ЕС очень тесно связаны друг с другом, и без улучшения общего экономического климата и единой стратегии выхода из кризиса отдельным странам будет трудно воспользоваться своими преимуществами. Пока, к сожалению, попытки стран ЕС выработать единую антикризисную позицию ни к чему не привели.

А на мировом уровне главным препятствием для совместных действий становится растущее напряжение в отношениях между США и Китаем, возникшее еще до пандемии. Координация сейчас нужна не только для восстановления экономики после карантина. На повестке дня остаются два других серьезных вызова: глобальное изменение климата и выработка совместных мер по борьбе с эпидемиями в будущем. Решение этих проблем предполагает укрепление таких международных организаций, как ВТО и ВОЗ. Однако в настоящее время обе подвергаются постоянным атакам со стороны США, которые даже прекратили финансирование ВОЗ.

Политика волков и масок: как Китай защищает свою репутацию в кризис
Мнение
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Амбиции Китая

Уход Соединенных Штатов с мировой арены в эпоху Дональда Трампа предоставил Китаю беспрецедентную возможность стать мировым лидером. Этому также способствовали два ключевых элемента китайской стратегии. Первый заключается в усилении роли страны на международной арене, включая расширение ее представительства в руководстве ключевых международных организаций. Китай планомерно расширяет свое влияние в Африке южнее Сахары, Латинской Америке и Азии (за исключением основных соперников – Индии и Японии). Эта роль выражается, в первую очередь, в огромных инвестициях в инфраструктуру, которые, как закреплено в инициативе «Один пояс – один путь», не обусловлены вмешательством во внутреннюю политику стран-партнеров. Сочетая «мягкую силу» с военным присутствием в стратегически важном Южно-Китайском море, Китай демонстрирует свои широкие амбиции в Восточной Азии.

Второй момент еще более важен. Китай является мировым лидером в развитии таких ключевых секторов, как производство смартфонов, батарей для электромобилей, полупроводников, в автоматизации и машинном обучении. В Китае находятся крупнейшие глобальные корпорации (Huawei – лидер в 5G, Alibaba – лидер в электронной коммерции) и богатейшие предприниматели мира, такие как основатель Alibaba Джек Ма. Наконец, китайские университеты и лаборатории проводят исследования мирового уровня и являются обладателями огромного числа патентов. Эти достижения являются результатом продуманного долгосрочного стратегического планирования.

В сложившейся ситуации возникает важный вопрос: повышает ли вызванный COVID-19 кризис статус Китая на международной арене? Отметим два фактора, один из которых уже упомянут. Во-первых, это безоговорочный отказ Соединенных Штатов от многих рычагов международного влияния – процесс, который ускорился в условиях пандемии.  Его ускорение объясняется политикой президента Дональда Трампа, который объявил Китай и ВОЗ ответственными за сложившийся кризис: Китай – за распространение вируса, ВОЗ – за несвоевременную реакцию на проблему. Одним из ключевых результатов происходящего может стать изоляция США в то самое время, когда международное сотрудничество является наиболее актуальным.

Во-вторых, Китай является лидером в автоматизации и дистанционном управлении производством, развитие которых было заметно ускорено кризисом COVID-19. По мере того, как продукты становятся сложнее, а размер их компонент уменьшается, человеческие руки и глаза перестают быть эффективными инструментами в их создании. Например, заводы по производству микрочипов, которые составляют важную часть производственного сектора Китая, вряд ли испытали на себе влияние пандемии. Современные средства машинного обучения позволяют дистанционно проанализировать изображение продукта на каждом этапе сборки. Таким образом, инженеры из компаний-клиентов имеют возможность проверять и управлять процессом производства с другого конца света, что очень важно в условиях пандемии.

Готовность к лидерству

Однако возникает вопрос: готов ли сам Китай к тому, чтобы стать новым мировым лидером? Еще в 2017 году, во время партийного съезда, китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна сможет играть эту роль уже к середине века. Кризис COVID-19, возможно, позволит Китаю ускорить достижение цели.

Тем не менее, инициативы самого Китая тут недостаточно. Страна должна быть признана мировым сообществом, заручиться доверием и поддержкой большинства стран. Для этого Пекину потребуется убедить мир в том, что его внешняя политика направлена не только на извлечение собственной выгоды, что он готов взять на себя ведущую роль в решении мировых проблем. Нынешнее руководство КНР делает все возможное, чтобы доказать свою доброжелательность. Однако некоторые азиатские страны обеспокоены широкой внешнеполитической экспансией Пекина на континенте. Фактором, подрывающим привлекательность «китайской модели», можно назвать и усиление авторитарных тенденций в стране. Позднее признание Пекином масштабов пандемии тоже играет свою роль.

На наш взгляд, изменение политической и экономической карты мира после выхода из пандемии продолжится еще быстрее, чем до нее. В ближайшем будущем мы все станем свидетелями усиления роли КНР на международной арене при одновременном ослаблении США, что в совокупности приведет к снижению общего уровня международного экономического и политического сотрудничества. При этом развитие ситуации будет во многом зависеть от результатов президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Об авторах
Шломо Вебер, президент Российской экономической школы Жан-Филипп Плато, почетный профессор экономики Университета Намюра (Бельгия)
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, пандемия, ВОЗ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter