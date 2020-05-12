Нездоровые отношения: как конфликт США и Китая мешает выходу из кризиса

После пандемии мы увидим усиление роли Китая в мире на фоне ослабления США и, как следствие, сокращение международного экономического и политического сотрудничества

Фото: Roman Rilipey / EPA / ТАСС

Пандемия COVID-19 в силу множества факторов ударила по странам и регионам мира в разное время и с разной силой. Различалась и эффективность систем здравоохранения и их готовность к борьбе с кризисом, основанная на опыте предыдущих эпидемий. Можно признать, что Южная Корея, Тайвань, Новая Зеландия, Германия и Австрия выбрали довольно успешную антикризисную стратегию.

Скорость выхода

Во многих странах в настоящее время успешно начинают выход из карантина, основанный на стратегии «поэтапных ограничений и послаблений». То есть если по окончании одного этапа выхода из карантина ситуация стабилизируется, разрешается переход к следующему этапу, если нет – карантинные меры вводятся заново. При этом число этапов и определение специфических мер может варьироваться в зависимости от страны. Данный принцип лежит и в основе стратегии, разрабатываемой российскими властями.

Различие исходных обстоятельств и разная эффективность стратегий по борьбе с пандемией приведут к тому, что уровень экономического ущерба и скорость восстановления экономики также будут далеко не одинаковыми. Например, Австрия и Германия, очевидно, выйдут из кризиса в лучшем положении, чем их соседи по Евросоюзу, и могли бы использовать это в свою пользу. Однако рынки в ЕС очень тесно связаны друг с другом, и без улучшения общего экономического климата и единой стратегии выхода из кризиса отдельным странам будет трудно воспользоваться своими преимуществами. Пока, к сожалению, попытки стран ЕС выработать единую антикризисную позицию ни к чему не привели.

А на мировом уровне главным препятствием для совместных действий становится растущее напряжение в отношениях между США и Китаем, возникшее еще до пандемии. Координация сейчас нужна не только для восстановления экономики после карантина. На повестке дня остаются два других серьезных вызова: глобальное изменение климата и выработка совместных мер по борьбе с эпидемиями в будущем. Решение этих проблем предполагает укрепление таких международных организаций, как ВТО и ВОЗ. Однако в настоящее время обе подвергаются постоянным атакам со стороны США, которые даже прекратили финансирование ВОЗ.