Аналитики Bloomberg спрогнозировали рост цен на нефть после атак Ирана

Аналитики Bloomberg сообщили, что стоимость нефти может резко подскочить на открытии торгов на фоне иранских атак по Израилю. С 1 апреля, когда Тель-Авив атаковал здание консульства в Дамаске, стоимость Brent выросла на 3,12%

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Эксперты сообщили Bloomberg, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть.

«Цены на нефть могут резко подскочить на открытии торгов, поскольку Иран впервые нанес удар по Израилю со своей территории», — сказал Джованни Стауново, аналитик крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group. По его словам, от реакции Тель-Авива будет зависеть то, как долго продлится отскок цен.

Торги нефтью в США возобновятся 14 апреля в 18:00 по Нью-Йоркскому времени (01:00 мск 15 апреля). По данным Bloomberg, риск, связанный с ударами Ирана, уже был частично учтен в стоимости Brent.

Управляющий директор консалтинговой компании FGE на Ближнем Востоке Иман Нассери прогнозирует, что цены на нефть, которые уже включают премию за риск в объеме $10 за баррель, могут вырасти еще на $2–5 на фоне опасений относительно дальнейших действий Израиля или вмешательства Ирана в судоходство в Персидском заливе.

Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group на прошлой неделе сообщал, что рост спроса в 2024 году, вероятно, превысит большинство прогнозов. Себ Баррак, глава отдела сырьевых товаров хедж-фонда Citadel, ожидает, что рынок нефти станет «чрезвычайно напряженным» в конце этого года.

4 апреля стоимость ближайшего фьючерсного контракта на эталонный сорт нефти Brent на бирже ICE (в Великобритании) впервые за долгое время превысил $90 за баррель. На 14 апреля 20:10 мск цены на нефть составили $90,15, с 12 апреля они снизились примерно на 0,33%. Однако с 1 апреля, когда Израиль атаковал здание консульства в Дамаске, стоимость Brent выросла на 3,12%. С начала года цены на эталон выросли более чем на 19%.

Bloomberg ожидает, что после иранского ответа трейдеры сосредоточат свое внимание на поставках через Ормузский пролив, который является ключевым перевалочным пунктом примерно для пятой части мировой нефти: танкеры перевозят по этому маршруту почти 17 млн барр. сырой нефти и конденсата в сутки. Напряженность из-за возможных перебоев в поставках нефти может увеличить премию за риск — соответственно, стоимость ресурса вырастет.

В ночь на 14 апреля Иран запустил по Израилю 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет, согласно подсчетам The New York Times. Тегеран впервые нанес прямой удар со своей территории, а не при помощи йеменских повстанцев хуситов и ливанской шиитской группировки «Хезболла», которые сегодня также участвовали в обстреле.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что удары Ирана стали объявлением войны.