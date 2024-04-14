Нападение Ирана на Израиль. Главное

Иран атаковал Израиль с помощью дронов и баллистических ракет. Нападение поддержали хуситы и «Хезболла». В Иерусалиме слышны взрывы. Часть беспилотников сбиты в небе над Сирией и Иорданией. Что известно к этому часу

Что известно об атаке к 2:30 мск

Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. Сначала сообщалось, что дронов несколько десятков. Затем The Times of Israel написала о второй волне атаки БПЛА, затем — о третьей. Также иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран запустил баллистические ракеты по целям в глубине Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что зафиксировала такие запуски.

Первые воздушные воздушные объекты достигли Израиля ближе к 2:00 мск. Взрывы были, в частности, слышны в Иерусалиме. Сирены воздушной тревоги, помимо Иерусалима, запустили на юге и севере Израиля, в районе Шомрон, а также над Мертвым морем.

Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи «региональных прокси» — йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы) и ливанской шиитской группировки «Хезболла».

Хуситы и «Хезболла» нападение поддержали. Первые, как передает Reuters, запустили с территории Йемена несколько беспилотников. А «Хезболла» объявила, что запустила десятки ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки в Ливане.

США допускают, что в общей сложности по Израилю может быть запущено от 400 до 500 ракет и беспилотников с территории пяти стран, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Большая часть из них полетит с территории Ирана, оставшиеся — из Ирака, Ливана, Сирии и из Йемена. Армия обороны Израиля засекла более 100 беспилотников, сообщает Chanel 12, их начали перехватывать.

Военную помощь Израилю оказывают ВВС США и Великобритании. Как передает The Times of Israel со ссылкой на израильское Минобороны, более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Их сбивали над Иорданией и Сирией. Часть дронов уничтожили американские и британские истребители.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответ на атаку.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи после начала атаки Ирана на Израиль заявил, что «злонамеренный сионистский режим будет наказан».

А постпредство Ирана в ООН заявило, что «если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым».

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль и Иорданию, а также транзитные полеты через их территорию, приостановлены, сообщила Росавиация. Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства этих стран до утра 14 апреля. Мера будет действовать до снятия ограничений.

Из-за чего Иран ударил по Израилю

Нападение Тегерана стало ответом на израильский авиаудар по иранскому коонсульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские и сирийские власти утверждали, что консульство в результате удара было полностью уничтожено.

На протяжении полугода израильские военные неоднократно атаковали позиции КСИР и другие иранские цели в регионе, но удар по Дамаску значительно повысил градус напряженности. Тегеран воспринял бомбардировку консульства как удар по собственной территории. Более того, гибель командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резу Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими называют самой тяжелой потерей для Тегерана.

Израиль хотя традиционно и не стал подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, заявил, что уничтоженная постройка не обладала дипломатическим статусом.

Сразу же после авиаудара Тегеран пригрозил Израилю ответными мерами. Спустя трое суток после удара по Дамаску верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в соцсети X сообщение на иврите, в котором пообещал заставить «сионистов» раскаяться за свою «преступную агрессию». Выступая с речью по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр 10 апреля, иранский лидер вновь заявил, что Израиль «допустил ошибку и должен быть наказан, и он будет наказан».

В последующие дни израильское правительство вело активную подготовку к предстоящей атаке Ирана: ЦАХАЛ мобилизовала резервистов, включая операторов систем противовоздушной и противоракетной обороны, отменила отпуска для военнослужащих и начала глушить сигнал GPS в центральных частях страны (ранее перебои наблюдались лишь на севере и юге страны). Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниель Хагари заявлял, что вооруженные силы страны приведены в состояние повышенной боеготовности и готовы к любому развитию событий. Кроме того, Израиль приостановил работу своих дипломатических миссий в 28 странах.