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МЭА сообщило о падении доходов России от экспорта нефти в марте

МЭА: доходы от экспорта нефти из России в марте снизились почти наполовину
В прошлом месяце Россия экспортировала в среднем 8,1 млн барр. в день, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года. При этом доходы от экспорта составили $12,7 млрд, что на 43% ниже, чем годом ранее
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Объем экспорта российской нефти в марте стал самым высоким со времен пандемии, но доходы России от него снизились почти наполовину по сравнению с прошлым годом, следует из данных Международного энергетического агентства (МЭА, IEA), сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце Россия экспортировала в среднем 8,1 млн барр. в сутки, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года. Нефть со скидкой привлекает трейдеров, отмечает IEA. При этом доходы от экспорта составили $12,7 млрд, что на 43% ниже, чем годом ранее.

В марте нефть и нефтепродукты из России в среднем торговались ниже установленных потолков цен, сообщает IEA. Средневзвешенная экспортная цена на нефть составила $50,67 за баррель при потолке в $60, подсчитало агентство на основе данных Argus Media Group и Kpler.

По оценкам IEA, нефть марки Urals на условиях поставки FOB (продавец обеспечивает расходы по доставке груза на борт судна в порту отгрузки, а стоимость фрахта и импортное оформление берет на себя покупатель) на Балтике и в Черном море торгуется в среднем по $44,46 и $44 за баррель соответственно. Нефть ВСТО, предназначенная для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион, продается на уровне около $67,5 за баррель.

С начала декабря прошлого года страны G7 и ЕС ввели потолок цен на российскую нефть в $60. С февраля этого года установлен потолок цен на нефтепродукты на уровне $100 за баррель ($45 — на нефтепродукты с дисконтом). Россия в ответ отказалась поставлять нефть странам, которые «прямо или косвенно» присоединились к лимиту.

На этой неделе Bloomberg сообщал, что объем сырой нефти, перевозимой по морю, вырос до самого высокого уровня с 2020 года, до 1,27 млрд барр. Агентство связывает это с переориентацией направлений экспорта сырья: Россия везет нефть морским путем в Индию и Китай, Европа импортирует нефть по морю из иных стран.

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Елена Чернышова
экспорт нефти Россия доходы IEA
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