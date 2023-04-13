Bloomberg сообщил о рекордных объемах перевозимой по морю нефти

Растущие объемы перевозки нефти по морю свидетельствуют о переориентации направлений экспорта сырья: России везет нефть по морю в Индию и Китай, Европа импортирует нефть по морю из иных стран

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Объем сырой нефти, перевозимой на танкерах в море, вырос до самого высокого уровня с 2020 года, подсчитал Bloomberg. Агентство считает это следствием перевозки больших объемов российской нефти.

По данным Vortexa Ltd, объем нефти на танкерах в море вырос на прошлой неделе до 1,27 млрд барр. С августа он увеличился почти на 230 млн барр. на фоне перенаправления экспортных потоков нефти из России в Индию и Китай и переориентирования Европы на закупку нефти за пределами России. Одновременно экспорт нефти по морю увеличивают и США.

«Тем не менее есть основания полагать, что рост объемов может скоро развернуться. ОПЕК+ объявила о планах сократить добычу на 1,7 млн барр. в сутки, что должно привести к сокращению объемов нефти в море в ближайшие месяцы», — отмечает агентство.

По подсчетам Reuters, экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте в суточном выражении вырос на 17,3% месяц к месяцу. Объем поставок составил до 12,3 млн т (90 млн барр.) в сутки. В феврале Россия в сутки экспортировала морским путем примерно 9,5 млн т (69,6 млн барр.).

Объемы поставок растут параллельно с тем, как сокращаются поставки нефти по трубопроводу «Дружба», идущему в Европу.

С 5 февраля действует эмбарго ЕС на поставки российских нефтепродуктов морским путем (запрет на импорт российской нефти вступил в силу еще 5 декабря 2022 года). Кроме того, ЕС и страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) установили потолок цен на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, на уровне $60 за баррель.