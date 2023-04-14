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Банковский кризис на Западе ,  
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Предсказавший кризис 2008 года Доктор Рок описал сценарий рецессии в США

Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини описал сценарий развития рецессии в США
Кредитный кризис в США может начаться из-за региональных банков, у которых низкий уровень страхования депозитной базы. Он также увеличит риски развития рецессии, предупредил экономист Рубини
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В США из-за проблемных региональных банков может начаться кредитный кризис, который значительно увеличит риски рецессии, предположил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (его называют Doctor Doom, или Доктор Рок), когда-то предсказавший кризис 2008 года. Новый прогноз он сделал в комментарии телеканалу Fox Business.

Ведущая спросила Рубини насчет First Republic Bank, который недавно объявил о приостановке выплат ежеквартальных дивидендов. Телеканал отмечает, что у кредитной организации с марта акции упали на более чем 80%, при этом 67% ее депозитной базы было не застраховано (по данным S&P Global на конец прошлого года).

First Republic Bank (FRC) — калифорнийский банк с офисами в Нью-Йорке, Флориде и некоторых других штатах. Его акции торгуются на Нью-Йоркской бирже и входят в индексы S&P 500 и KBW NASDAQ Bank, который отслеживает динамику акций 24 ведущих американских банков.

Рубини отметил, что этот пример говорит о серьезных испытаниях, которые сейчас проходят региональные банки, такие как FRC, из-за низкого уровня страхования депозитной базы. Он назвал это источником фундаментальной проблемы, который приведет к усугублению ситуации.

«Региональные банки выступают весомыми кредиторами для домохозяйств по ипотечным кредитам, для малого и среднего бизнеса, для коммерческой недвижимости. И поэтому у нас будет кредитный кризис», — объяснил Рубини.

Этот кризис, полагает экономист, «сделает вероятность рецессии <...> намного выше, чем раньше», поскольку охватит «значительную часть банковской системы США».

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Текущий банковский кризис в США начался 10 марта с банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Последний обслуживал в основном технологические стартапы и инвесторов, которые их финансируют. SVB стал самым крупным банкротом в банковском секторе со времен кризиса 2008 года. Следом закрылись еще два американских банка — Signature Bank и Silvergate Bank.

Президент США Джо Байден заявил, что банковской системе страны ничто не угрожает. Однако негативные прогнозы, как у Рубини, звучали и ранее. Например, глава финансового конгломерата JPMorgan Джейми Даймон отмечал, что такое развитие событий «близко к признакам рецессии», но все же кризис «необязательно» приведет к ней.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
финансовый кризис рецессия Банки США Нуриэль Рубини
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