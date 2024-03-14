 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 
Эксклюзив

Десять регионов России вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет

По данным ФНС, бюджет в 2023 году не получил НДС из десяти российских регионов
В 2023 году федеральный бюджет не получил доходов по НДС из десяти регионов России: размер вычетов по налогу в них превысил размер платежей. В ФНС называют ситуацию объективной и связывают с региональными особенностями
Вид на Мурманск
Вид на Мурманск (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

В 2023 году у десяти регионов России сложилось отрицательное сальдо по налогу на добавленную стоимость (НДС) — размер НДС к вычету в них превысил размер налога к уплате в общей сложности на 184,9 млрд руб. Это следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), проанализированных РБК. Наибольший размер чистых возмещений бизнесу по НДС был зафиксирован в Мурманской области, все остальные регионы с чистой компенсацией НДС из бюджета находятся в Дальневосточном федеральном округе. Речь идет о «внутреннем» НДС, то есть налоге на товары, работы, услуги, реализуемые на территории России.

По данным ФНС, в 2023 году у Мурманской области отрицательное сальдо по НДС составило 52,8 млрд руб.: на такую сумму прописанные там налогоплательщики получили больше из бюджета в рамках расчетов по НДС, чем перечислили в федеральный бюджет. На втором месте — Амурская область, где разница между размером компенсаций из бюджета и объемом НДС к уплате составила 32,9 млрд руб. Отрицательный показатель был зафиксирован также в Чукотском автономном округе и Сахалинской области (минус 19,9 млрд и 19 млрд руб. соответственно), в Магаданской области (минус 18,9 млрд руб.), Якутии (минус 17,2 млрд руб.), Забайкальском крае (минус 15,7 млрд руб.). Замкнули десятку регионов с отрицательным сальдо Бурятия, Камчатский край и Еврейская автономная область (в общей сложности около 8 млрд).

Десять регионов России вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет

В ФНС подтвердили РБК, что в десяти регионах наблюдается превышение суммы возмещения НДС над поступлениями налога, и подчеркнули, что это «объективно и связано с особенностями исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость». Разъяснения приведены ниже.

Причины возмещения НДС

Компании должны уплачивать НДС как разницу между «исходящим» и «входящим» налогом: сумма к уплате определяется как НДС, который компания начислила на продаваемые ей товары (услуги), минус НДС, который компания «получила» вместе с приобретенными товарами (услугами). Раз в квартал в бюджет перечисляется эта разница.

Но иногда входящий НДС оказывается больше исходящего: например, если организация закупала дорогостоящее оборудование, а продавала конечных товаров меньше. Такое возможно и в случае, если компания реализует товары с льготными ставками НДС (ноль, 10%), а принимает нормальный входящий НДС (20%).

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии

Правила Налогового кодекса предполагают возможность возмещения из бюджета в случае, если входящий НДС превышает размер исходящего. Как правило, оно производится после окончания камеральной проверки, которая продолжается два месяца. Возмещенная сумма может быть зачтена в счет погашения задолженности (недоимок, пеней, штрафов) по федеральным налогам (либо в счет предстоящих платежей) или же возвращена на расчетный счет предпринимателя.

Как сообщили РБК в пресс-службе ФНС, поступления внутреннего НДС в бюджет Российской Федерации в 2023 году составили 7,182 трлн руб., что на 10,7%, или на 693 млрд руб., больше, чем в 2022 году.

Наибольший объем чистых перечислений НДС в федеральный бюджет закономерно обеспечила Москва (1,8 трлн руб.). Московская область уплатила 610 млрд руб., а нефтегазовые регионы — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — 474,6 млрд и 399,5 млрд руб. соответственно.

Десять регионов России вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет

НДС является важнейшим бюджетообразующим налогом: внутренний НДС в 2023 году обеспечил 12% всех доходов бюджетной системы (24,7% доходов федерального бюджета). С учетом НДС на импортируемые товары — почти 20% доходов бюджетной системы и 39,9% — федерального бюджета.

Власти одобрили проект об оптимизации налоговых выплат и полномочиях ФНС
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

ФНС обращает внимание на отношения размера вычетов к начисленному НДС в регионах — этот показатель является одним из критериев для принятия решения о проведении выездных проверок, указывают эксперты «КонсультантПлюс». Несмотря на то что размер «безопасной» для организации доли вычетов официально не установлен, считается, что она не должна превышать 89% от НДС, начисленного к уплате, а также средний размер по «домашнему» региону.

В 2023 году наибольшие показатели по доле вычетов в сумме исходящего НДС демонстрировали Чукотский автономный округ (157%), Мурманская и Магаданская области (135 и 128% соответственно), следует из расчетов РБК на основе данных ФНС. Превышение вычетами 100% и означает, что в этих регионах налогоплательщики в чистом виде получили возмещение НДС из бюджета. Доля в 89% и выше в общей сложности фиксировалась в 50 регионах.

Стройки и экспорт

Наиболее распространенными причинами для возмещения НДС являются крупные инвестиции в развитие бизнеса и строительство, отмечает директор группы Kept по оказанию услуг в области косвенного налогообложения Илья Самуйлов. В этом случае расходы существенно превышают доходы и, соответственно, НДС, принимаемый к вычету, превышает НДС, исчисленный в налоговом периоде. «Например, в Амурской области большая сумма вычетов НДС приходится на капитальное строительство (около 43 млрд руб.)», — указывает эксперт.

На динамику возмещения НДС в указанных десяти регионах мог повлиять факт реализации различных программ по развитию Дальнего Востока и «большие стройки», отмечает юрист практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Рубен Айвазян. «В частности, в Сахалинской области Восточная горнорудная компания планирует в 2024 году ввести в эксплуатацию самый большой в России 23-километровый магистральный угольный конвейер. А к середине 2024 года планируется завершить строительство постоянного пункта пропуска Кани-Курган на границе с КНР», — напоминает он.

Основная причина превышения размеров вычетов над объемом поступивших платежей — нулевые ставки НДС при экспорте, полагает эксперт по налогообложению «Контур.Школы» Алексей Жоголев. «Экспорт товаров из России облагается НДС по нулевой ставке. При этом «входной» НДС экспортер полностью принимает к вычету», — поясняет он.

Особенно это актуально для регионов, территориально близких к Китаю, так как торговля с ним бьет рекорды, говорит Жоголев. По итогам 2023 года товарооборот Китая с Россией вырос на 26% и достиг $240,11 млрд. «В частности, Сахалинская и Амурская области очень удобно расположены, транспортные издержки [в торговле с Китаем] для них минимальны по сравнению с другими регионами нашей страны», — отмечает он.

Помимо экспорта под нулевую ставку НДС попадают некоторые работы и услуги, которые также могут быть сконцентрированы в дальневосточных регионах, указывает Айвазян. В частности, услуги по международной перевозке товаров, в том числе в морских и речных портах, услуги по предоставлению морских судов для целей импортно-экспортных перевозок товаров и т.д.

В ФНС подтвердили РБК, что вычеты НДС оказываются выше налога, исчисленного с реализации товаров (работ, услуг), как правило, в связи «с реализацией инвестиционных проектов либо реализацией товаров на экспорт». Право на возмещение в этих случаях регулируется статьями 176 и 176.1 Налогового кодекса.

«Российская Федерация является основным экспортером нефти, газа, алмазов и иной продукции. На территории Мурманской, Амурской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия) расположены финансово-промышленные группы, которые осуществляют добычу, переработку и реализацию, в том числе на экспорт товаров. Кроме того, данные регионы реализуют крупнейшие инвестиционные проекты развития территорий», — пояснили в ФНС. А дальнейшее развитие инвестпроектов только приведет к росту прибыли компаний, созданию рабочих мест и в конечном счете к росту поступления налогов в бюджет, подчеркнули там.

Серые схемы и упрощенный порядок

Нельзя исключать, что к отрицательному сальдо по НДС в десяти регионах привели в том числе случаи слабого налогового администрирования и применения недобросовестными налогоплательщиками серых схем возмещения НДС, при которых сумма НДС к возврату из бюджета искусственно увеличивается, рассуждает Айвазян.

Мошенники давно практикуют незаконное завышение «входного» НДС, соглашается Жоголев. Среди способов — подделка документов, отражение в учете покупки несуществующих товаров, заказ маркетинговых исследований на «космические» суммы. «Несмотря на эффективные меры борьбы, которыми в полной мере владеет налоговое ведомство, такие схемы, к сожалению, применяются до сих пор», — констатирует эксперт.

Применение незаконных схем оптимизации НДС нельзя отнести к существенным факторам, которые приводят к чистому возмещению НДС в отдельных регионах, возражает старший налоговый консультант Tax Compliance Федор Петрик. Такие схемы эффективно выявляются налоговыми органами с помощью специальной автоматизированной системы контроля АСК НДС. Сейчас в зоне риска с точки зрения необоснованного возмещения находятся до 1% всех вычетов по НДС в стране, говорил ранее в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров.

Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

В ФНС не указали на то, что в числе причин могут быть теневые схемы по возмещению НДС из бюджета. АСК НДС в автоматическом режиме отслеживает цепочку НДС, выявляя «налоговый разрыв» — несоответствие в данных из книг покупок и продаж у контрагентов. По статистике ФНС, в то время как раньше показатели налогового разрыва достигали 8% (в 2015 году), то уже в 2017 году он опустился до менее 1% и сейчас составляет 0,7%.

В последние годы процедура возмещения НДС совершенствуется, а также были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса для упрощения этого процесса, отмечает Самуйлов. «В частности, в 2024–2025 годах есть возможность возмещения НДС в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии или поручительства при определенных условиях. Это способствует тому, что все большее количество компаний принимают решение о возмещении НДС вместо того, чтобы откладывать вычет НДС на более поздние периоды», — заключает он.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Инна Деготькова
Экономика НДС ФНС
Материалы по теме
Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
Бизнес
Глава ФНС раскрыл масштаб теневых «площадок» по возврату НДС
Экономика
Власти одобрили проект об оптимизации налоговых выплат и полномочиях ФНС
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
«Зомби-либерализм 1990-х». Что успел сделать с Аргентиной Хавьер Милей Pro, 07:00
В США при взрыве в учебном центре ФБР пострадали 16 человек Общество, 06:53
Губернатор сообщил об атаке дрона на Белгород Политика, 06:32
Десять регионов России вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет Экономика, 06:25
В Харькове прозвучал взрыв Политика, 06:24
BI сообщил о подготовке США к сдерживанию России и Китая в Арктике Политика, 06:15
МЧС сообщило об одном погибшем при крушении Ми-8 в Магаданской области Общество, 05:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
WP узнала о попытках конгрессменов одобрить помощь Украине без спикера Политика, 05:24
Ученые сочли излишним оптимизм по поводу «исчезновения» штамма гриппа Общество, 05:00
Губернатор сообщил о работе ПВО в Курске Политика, 04:57
В Магаданской области разбился вертолет Ми-8 Общество, 04:57
Гладков сообщил об атаке двух дронов на поселок Прохоровка Политика, 04:20
RMF узнало о готовности ЕК ограничить импорт зерна из России и Белоруссии Политика, 04:10
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 03:47