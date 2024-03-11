Власти одобрили проект об оптимизации налоговых выплат и полномочиях ФНС

Минфин доработал пакет поправок, призванных оптимизировать положения налогового законодательства. Они коснутся в том числе НДФЛ, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых, а также новых полномочий ФНС

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 11 марта рассмотрела доработанный Минфином большой пакет поправок, оптимизирующих налоговое законодательство. Проект (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием) предусматривает изменения, разработанные в целях реализации отдельных положений ежегодного программного документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» (на 2024–2026 годы), а также отдельных поручений правительства. Правкомиссия одобрила законопроект, сообщил РБК источник в правительстве. Далее он должен быть рассмотрен на заседании правительства.

Предложенные изменения касаются налогового администрирования, НДФЛ, имущественных налогов, налогов на прибыль и добычу полезных ископаемых, страховых взносов. В конце лета 2023 года Минфин размещал на портале проектов правовых актов пакет этих поправок для общественной экспертизы, однако тогда он был возвращен на доработку.

Законопроект включает в себя как меры донастройки налоговой политики в части администрирования, социальной направленности в части НДФЛ, так и положения, направленные на поддержку российских компаний, указал Минфин в пресс-релизе вечером 11 марта.

РБК направил запросы в Минфин и Федеральную налоговую службу (ФНС).

Новые полномочия ФНС

Минфин предусмотрел ряд изменений в части налогового администрирования. В частности, предлагается установить срок в шесть рабочих дней, после которого направленный налоговым органом в электронной форме документ (например, требование об уплате налогов) считается полученным налогоплательщиком. Это делается для «совершенствования электронного документооборота между налоговым органом и налогоплательщиком». Сейчас такой порядок действует для ситуации отправки документа заказным письмом.

По текущим правилам датой получения документа, направленного по телекоммуникационным каналам, считается дата отправки налогоплательщиком квитанции о приеме документа, причем на отправку такой квитанции давалось шесть рабочих дней. В случае неотправки такой квитанции налоговый орган обязан повторно выслать данный документ на бумажном носителе налогоплательщику. Если и в этом случае не подтвердить получение через шесть рабочих дней, налоговая может заблокировать расчетный счет. Поправки предлагают исключить формально становящееся неактуальным основание для приостановления операций по счетам налогоплательщика в случае неотправки квитанции.

Кроме того, власти намерены расширить круг потенциальных компаний — участников системы налогового мониторинга за счет снижения пороговых требований к сумме уплаченных налогов, доходов и активов, необходимых для попадания в контур мониторинга. Пороговые требования к суммам уплаченных налогов предлагается снизить с 100 млн до 80 млн руб., полученных доходов — с 1 млрд до 800 млн руб., величине активов — также с 1 млрд до 800 млн руб. «Цель властей — распространить эту форму налогового контроля не только на крупный, но и на средний и потенциально малый бизнес. При этом государственные и муниципальные учреждения предлагают освободить от обязанности соблюдения этих критериев», — пояснил партнер практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Павел Кондуков.

Снижение порогов для использования инструмента налогового мониторинга будет позитивно воспринято бизнесом, считает юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Рубен Айвазян. «Это позволит ряду добросовестных компаний участвовать в мониторинге. Основное преимущество налогового мониторинга — снижение проверок со стороны налоговой, административного контроля для бизнеса», — полагает он.

Налоговый мониторинг заменяет обычные проверки на онлайн-взаимодействие при помощи удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика. На конец 2023 года в мониторинге участвовали 445 компаний, а в 2024 году ФНС планировала довести это число до 573.

Кроме того, ФНС получит полномочия по утверждению критериев ликвидности имущества, которое может быть предметом залога при предоставлении отсрочки и рассрочки при уплате налогов или инвестиционного налогового кредита. Конкретные критерии в законопроекте не прописаны.

«Установление критериев ликвидности для ФНС в целях получения отсрочек и рассрочек при изменении сроков уплаты налоговых платежей и инвестиционного кредита, вероятнее всего, будет воспринято налогоплательщиками негативно, — рассуждает Айвазян. — Такие изменения могут послужить дополнительным основанием для отказа в изменении сроков уплаты налогов. И сейчас получить согласование от налогового органа на отсрочку или рассрочку уплаты налогов достаточно сложно».

Изменения для граждан

Минфин предложил несколько уточнений по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Часть инициатив были отражены еще в «Основных направлениях налоговой политики на 2023 год и 2024–2025 годы», писал РБК.

В частности, из той версии «Основных направлений» в законопроекте сохранилась инициатива о распространении права на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту. Сегодня Налоговый кодекс дает право официально работающим россиянам ежегодно оформлять социальные налоговые вычеты по расходам на лечение себя, супругов, родителей, а также всех своих детей до 18 лет, вне зависимости о того, является ли ребенок инвалидом или недееспособным.

Еще одна новация — предоставление регионам права уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью. Изначально предлагалось такую норму ввести для имущества, которое было унаследовано, приватизировано или подарено. В доработанном законопроекте регионам предоставляется право уменьшать срок минимального владения недвижимостью вне зависимости от оснований его приобретения, то есть при покупке тоже.

По действующему законодательству налог с продажи недвижимости платить не нужно, если прошел минимальный срок владения. Он составляет пять лет в случае приобретения жилья или дарения жилья и три года для жилья, подаренного близкими родственниками. Срок отсчитывают от даты регистрации, она указана в свидетельстве о праве собственности или выписке из ЕГРН.

Налоговые новации для бизнеса

Законопроектом предусмотрен ряд изменений при взимании налога на прибыль организаций. Одна из них призвана оказать поддержку бизнесу в условиях санкций. Предлагается установить временную норму — до 31 декабря 2026 года, по которой доходы от предписанных судами после 5 марта 2022 года взысканий с иностранных организаций, расположенных в недружественных странах, не попадут в базу налога на прибыль. Речь, например, может идти о взысканиях (за счет денежных средств, имущества или имущественных прав) за нарушение договорных условий. Такое же правило будет актуально для доходов, взысканных судами с российских организаций, являющихся солидарными ответчиками таких иностранных организаций (то есть соответчиками по одному и тому же обязательству).

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве в своем заключении на законопроект предупредил, что распространение нормы на правоотношения, возникшие после 5 марта 2022 года, несет в себе риски возникновения выпадающих доходов бюджетов, а источники покрытия этих доходов не указаны. Бюджеты за 2022 и 2023 годы уже исполнены, указывается в отзыве.

Сейчас организации должны отразить суммы присужденных им выплат от других организаций как полученные доходы независимо от их фактического получения, говорит руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. «Подразумевается, что если есть судебное решение, то оно будет исполнено. В условиях санкций исполнение судебных решений в недружественных странах практически невозможно. Поэтому для таких случаев будет предусмотрено, что налог на прибыль надо будет платить только в случае фактического получения. Скорее всего, норма будет продлеваться и дальше 2026 года, вплоть до завершения санкционного режима», — предположил он. Даже если должник из недружественной страны готов перевести деньги в Россию, это может оказаться затруднительно из-за санкций, добавляет Кондуков. В этом смысле актуально уточнение о том, что такой доход может возникнуть только в момент фактического получения, говорит он.

Еще одно важное изменение направлено на снижение налоговой нагрузки по налогу на добычу полезных ископаемых для компаний, добывающих концентраты и другие полупродукты, содержащие платину. Законопроектом предлагается отменить повышающий рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ. Он был введен для ряда твердых ископаемых, включая платину, с начала 2021 года. При этом добытчиков золота и серебра повышающий коэффициент не коснулся.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, отмена коэффициента приведет к выпадению доходов бюджетов на сумму 75–90 млн руб. в год.

«В результате повышения коэффициента ставка НДПИ для добытчиков платины увеличилась с 6 до 21% с выручки. Такой налог привел к убыточности добычи, и недропользователи стали массово прекращать добычу платины и платиноидов», — утверждает Зарипов.

На снижение рентабельности предприятий по добыче указывал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов. В апреле прошлого года ряд уральских предприятий по добыче платины предупреждали о том, что приостановят работу из-за повышения налоговой нагрузки.

В декабре Верховный суд в деле «Косьвинского камня» вынес решение в пользу налогоплательщика: коллегия по экономическим спорам поддержала позицию компании, которая настаивала на праве применять коэффициент 1 вместо 3,5 (поскольку добываемый платиновый концентрат содержит некоторую долю золота или серебра). Однако правильно, чтобы такая норма была прямо предусмотрена в законе, считает Зарипов.

В целом большинство предложенных Минфином изменений касаются снижения административной нагрузки на налоговые органы, а также совершенствование электронного документооборота, заключает Айвазян. «Все это свидетельствует о том, что политика налоговых органов направлена на превентивные подходы в контроле», — резюмировал он.