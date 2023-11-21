Глава ФНС раскрыл масштаб теневых «площадок» по возврату НДС

«Площадки», оказывающие услуги по нелегальному возмещению НДС, стали более изощренными, так что борьба с ними требует сложных инструментов, сообщил глава ФНС в интервью РБК. Потенциально в зоне риска — до 1% всех вычетов по НДС

Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ситуации, когда налогоплательщики «сами себе конструируют ремесленным методом схему по НДС», стали редкостью, а нелегальная деятельность по возмещению этого налога сейчас сосредоточена вокруг специализированных теневых «площадок», рассказал в интервью РБК руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. По его словам, в этих площадках выделяются «и роли, и модели поведения, и распределенный труд в обслуживании этой схемы», поэтому для противодействия им «нужны более сложные инструменты».

«Безусловно, площадки есть. Мы выбираем из них крупные, там, где информационная система позволяет их подсвечивать. Но по сравнению с тем, что было раньше, это небо и земля», — уточнил Егоров. По его словам, крупными площадками сейчас считаются те, через которые проходит от нескольких единиц до нескольких десятков миллиардов рублей.

Под «площадками» ФНС понимает группы юрлиц и предпринимателей, действующих согласованно с целью извлечения дохода посредством декларирования недостоверных сведений или совершения незаконных финансовых операций для получения необоснованной налоговой выгоды. Распространенная схема — это «бумажный» НДС, когда недобросовестные налогоплательщики фиктивно («на бумаге») покупают у фирм-однодневок товары и услуги. Это позволяет заявить к вычету «входящий» НДС (налог, уплаченный при покупке товаров, работ или услуг). Площадки продают услуги по оформлению «бумажного» НДС.

По словам Егорова, сейчас примерно до 1% всех вычетов по НДС в стране находятся в зоне риска с точки зрения необоснованного возмещения. Для обнаружения сомнительных операций по НДС налоговая использует систему АСК НДС, которая в автоматическом режиме отслеживает цепочку НДС, выявляя «налоговый разрыв» — несоответствие в данных из книг покупок и продаж у контрагентов. «Сегодня мы работаем с условно контролируемой суммой рисков по налогу на добавленную стоимость за счет информационной системы. Это примерно до 1% от всех вычетов по стране. В процентном отношении немного, но с точки зрения абсолютных сумм это серьезно. Те технологии, которые мы сейчас внедряем, помогут сжать этот риск еще больше», — рассказал глава ФНС.

Согласно статистике ФНС, доля расхождений по НДС в общей сумме вычетов по этому налогу (показатель налогового разрыва) в 2014 году достигала 8%, но затем резко снизилась — до менее 0,5% в 2018–2019 годах. Впрочем, за год по состоянию на 1 августа 2023 года разрыв подрос до 0,9%.

Глава ФНС предупредил пользователей теневых площадок, что «в тот момент, когда площадка вскрывается и доказывается схемность ее использования даже одним налогоплательщиком, за ним сразу вскрываются все остальные, кто пользовался этой площадкой, по шаблонному методу». «Это риски, которые на себя берут налогоплательщики, не очень ощущая их в момент использования, а потом на них это сваливается серьезными последствиями», — сказал Егоров.

Минюст готовил поправки, направленные против площадок по «бумажному» НДС, которые создают риск преследования предпринимателей, пользующихся услугами таких площадок, писал Forbes летом. Сам законопроект (предложен группой депутатов) об уголовной ответственности за продажу и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и деклараций был принят в первом чтении в апреле 2023 года.

По данным ФНС, в 2021 году были оформлены незаконные налоговые вычеты по НДС на сумму около 1 трлн руб., сообщали авторы этого законопроекта в пояснительной записке к нему.