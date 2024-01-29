Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. По данным следствия, услуги по «бумажному» НДС распространялись telegram-ботами. Ущерб от работы площадки оценивается в 9 млрд руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Площадка по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС работала в Центральном федеральном округе, в частности, в Москве и Московской области, рассказал РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил источник, близкий к налоговой службе.

В ФНС это подтвердили, сообщив, что установлены все участники схемы: непосредственные исполнители, которые обеспечивают техподдержку схемы, и их клиенты. В ближайшее время налоговики передадут все материалы для возбуждения уголовных дел, заявили в ФНС.

В частности, услугами площадки пользовались компании, в том числе получавшие бюджетное финансирование и исполнявшие государственные контракты, говорит один из источников, оценивая ущерб от работы площадки в 9 млрд рублей. «Незаконные услуги распространялись посредством telegram-ботов и рассылок клиентам, ранее обращавшимся за покупкой фирм-однодневок», — описал он принцип работы организаторов схемы.

По установленным фактам возбуждено уголовное дело по 187-й статье Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей, говорят оба источника РБК.

Обыски по этому делу, в частности, идут в офисах индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук и её мужа Юрия Андрейчука, а также по адресам их места жительства, говорит один из источников, отмечая, что в следственных действиях принимают участие сотрудники Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, МВД, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы. «Обыскивают также компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов», — указал источник РБК.

«ИП Андрейчук подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентам. Идет проверка на предмет вовлечения предпринимателя компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — сообщил источник.

РБК направил запрос в ИП Андрейчук.

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В ФНС подтвердили участие в следственных действиях, уточнив, что они проводятся по 10 адресам в Москве и Московской области и направлены «на пресечение фактов предоставления услуг по незаконной налоговой оптимизации».

Ситуации, когда налогоплательщики «сами себе конструируют ремесленным методом схему по НДС», стали редкостью, а нелегальная деятельность по возмещению этого налога сейчас сосредоточена вокруг специализированных теневых «площадок», говорил ранее в интервью РБК руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Он предупредил пользователей теневых площадок, что «в тот момент, когда площадка вскрывается и доказывается схемность ее использования даже одним налогоплательщиком, за ним сразу вскрываются все остальные, кто пользовался этой площадкой, по шаблонному методу». «Это риски, которые на себя берут налогоплательщики, не очень ощущая их в момент использования, а потом на них это сваливается серьезными последствиями», — сказал Егоров.

Что такое «бумажный НДС»

НДС — самый собираемый налог в России. Это крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Сколько НДС компания должна заплатить в бюджет, рассчитывается так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (его предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, а фирма как покупатель или заказчик оплачивает).

«Бумажный НДС» — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате.

Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности.

«Бумажный НДС» — устаревшая схема. В 2015 году Федеральная налоговая служба запустила автоматизированную систему АСК НДС-2. Сравнивая счета-фактуры и декларации, она автоматически выявляет налоговые разрывы. Помимо доначисления налога нарушителей штрафуют на 20–40% от суммы недоимки.

Благодаря автоматизированным проверкам налоговый разрыв по НДС в России уменьшился до 0,4% — это самый низкий показатель в мире. Причем еще в 2016 году он составлял 8%.