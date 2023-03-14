Bloomberg сообщил о $80 млрд «теневых резервов» России

Эти средства возникли в результате рекордного профицита торгового баланса, пишет агентство. По данным Bloomberg, $80 млрд распределены в виде наличных, вложены в недвижимость и инвестированы в компании за рубежом

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России удалось сохранить за границей около трети из $227 млрд, полученных в 2022 году от экспорта сырья, сообщает Bloomberg. По подсчетам агентства, около $80 млрд из них распределены в виде наличных, недвижимости и инвестиций в компании за рубежом.

Bloomberg называет эти средства «теневым резервом» и «побочным продуктом рекордного положительного сальдо счета текущих операций» (в январе ЦБ сообщал, что профицит счета платежного баланса России в 2022 году составил $227,4 млрд), который образовался на фоне санкций после начала боевых действий на Украине.

По словам экономиста британского Международного института стратегических исследований Марии Шагиной, из-за того, что ЕС не спешил с санкциями против российского энергосектора, «Кремль накопил один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории». «Это де-факто свело на нет усилия по замораживанию активов Банка России в марте 2022 года», — сказала эксперт.

Тогда глава Минфина Антон Силуанов говорил, что стоимость активов, которые Москва не может использовать из-за блокировки на Западе, составляет около $300 млрд. Заблокированными оказались активы не только ЦБ, но и российских бизнесменов.

По оценке агентства, Россия накопила эквивалент около 5% ВВП в международных активах за 2022 год. Судьба российских средств за границей привлекает все больше внимания, поскольку союзники Киева, такие как Канада и Германия, выдвигают предложения о том, чтобы направить эти средства на компенсацию Украине и помощь в ее восстановлении.

В октябре 2022 года страны ЕС сообщили о заморозке €17,4 млрд активов российского бизнеса. К началу марта, писал Bloomberg, эта сумма выросла до €20,9 млрд, таким образом, за последние месяцы прирост был несущественен. Европейские чиновники полагают, что существует значительно больше активов российских миллиардеров, попавших под санкции, чем обнаружено на данный момент; поиском активов занимается специальная рабочая группа, созданная весной 2022 года.

В Брюсселе давно обсуждают вопрос о том, как использовать блокированные российские активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать их, но это непросто сделать с юридической точки зрения.

В Кремле заявили, что будут считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их блокировку нелегитимной и нарушающей основы международного права и международной экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала оспорить заморозку золотовалютных резервов, а президент Владимир Путин предупредил, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам для тех, кто этим занимается.