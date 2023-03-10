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Bloomberg узнал, что ЕС не может найти большую часть российских активов

Bloomberg: ЕС не может обнаружить и заморозить большую часть российских активов
В 2019 году объем прямых инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд. Сейчас ЕС заморозил российские активы на €20,9 млрд. Официальные лица блока пока не могут найти большую часть активов, чтобы заморозить, пишет агентство
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Официальные лица ЕС полагают, что существует значительно больше активов российских миллиардеров, попавших под санкции, чем обнаружено на данный момент, однако они не могут найти их и заморозить, пишет Bloomberg.

На данный момент блок заморозил российские активы на €20,9 млрд. В октябре 2022 года ЕС отчитывался о замороженных €17,4 млрд. Таким образом, за последние месяцы прирост был несущественен.

Согласно последним данным, с которыми ознакомился Bloomberg, Бельгия стала лидером среди стран по числу замороженных активов, тогда как Греция и Мальта показали «ничтожные цифры»: €212 тыс. и €222,5 тыс. соответственно.

При этом из официальной статистики следует, что в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в €136 млрд. Bloomberg отмечает, что активы часто скрыты за сложными структурами компаний или посредников.

Официальные лица ЕС обеспокоены тем, что пока не удалось разработать аппарата для обеспечения соблюдения санкционного режима. По их мнению, процесс значительно усложняет отсутствие своевременного обновления информации от правительств стран-участниц.

Еще одной проблемой называют отказ распространять ограничения на членов семей и партнеров попавших под санкции лиц, которые потенциально могут помогать защищать или перераспределять активы.

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Тем временем в судах ЕС на рассмотрении находятся десятки апелляций, поданных россиянами, которые стремятся разморозить свои средства после того, как на них были наложены санкции.

В конце февраля на сайте министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема сообщили, что страна заморозила российские активы на €58 млрд — это наибольшая сумма среди всех европейских государств.

При этом в августе прошлого года сумма составляла €50,5 млрд. Также были заблокированы финансовые транзакции на €191 млрд.

В Германии 18 февраля сообщили, что за год конфликта на Украине заморозили €5,32 млрд российских активов. В эту сумму включены активы Центробанка, подсанкционных компаний и физлиц. Швейцария в декабре 2022 года заявила, что заблокировала российские активы на сумму чуть более €7,5 млрд.

Россия считает подобные действия Запада незаконными и сравнивает их с воровством. 

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Виктория Громова Виктория Громова
ЕС активы России заморозка
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