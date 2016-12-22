НЛМК и «Северсталь» оспорили пошлины Трампа

«Северсталь» оспорила в суде решение правительства США о введении импортных пошлин на сталь из соображений национальной безопасности. А НЛМК попросила освободить от пошлин поставки полуфабрикатов — слябов

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американские трейдинговые «дочки» «Северстали» — Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. — 22 марта подали иск к США, президенту страны Дональду Трампу и министру торговли Уилбуру Россу. Копия иска, направленного в суд Нью-Йорка по международной торговле, опубликована на специализированном сайте Courthouse News Service. Компании оспаривают пошлины на импорт стальной продукции в размере 25%, которые вступили в силу 23 марта.

«По нашему мнению, решение по ст. 232 (введение пошлин на импорт стали. — РБК) является грубым нарушением международных норм и законов США, а утверждение, что импорт стальной продукции в США является угрозой национальной безопасности страны, на котором оно базируется, совершенно не соответствует действительности», — заявил РБК представитель «Северстали».

Суд рассмотрит этот иск 29 марта. «Дочки» российской компании попросили рассмотреть дело в ускоренном порядке — за две недели, потому что пошлины грозят Severstal Export Miami Corp. банкротством. Стальная продукция, отправленная «Северсталью» клиентам в США еще до введения пошлин, уже находится в пути, если пошлины хотя бы для этой партии не отменят, то компания понесет убытки, говорится в иске.​

Для «Северстали» США не являются одним из приоритетных рынков, отмечает представитель компании. Но «Северсталь» всегда защищает свои интересы в рамках международного законодательства, добавляет он. В 2017 году доля поставок «Северстали» в эту страну составила около 2% от всех продаж компании в деньгах и около 4% объемов. «Эти объемы мы сможем перенаправить на другие рынки», — утверждает собеседник РБК.

Другой российский производитель металла, НЛМК, поставил в 2017 году 1,6 млн т слябов (стальных полуфабрикатов) на свои прокатные мощности в США — NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania. Американское подразделение NLMK USA, которое контролирует эти два завода, 23 марта направило заявление в Минторг США с просьбой исключить слябы из-под действия пошлин. Это ведомство сообщило о начале приема таких запросов еще 18 марта.

Из-за введения заградительных пошлин НЛМК заявила, что вынуждена приостановить проект по увеличению прокатных мощностей в США.

Российский Минпромторг оценил убытки российских компаний от введения пошлин на ввозимые в страну сталь и алюминий примерно в $3 млрд. По словам заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова, высокий уровень потерь объясняется, в частности, тем, что российские металлургические компании инвестировали в прокатные производства непосредственно в США и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.

Минпромторг вместе с Минэкономразвития также собираются оспаривать принятое в США решение в суде по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО).



Дональд Трамп 9 марта подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия из всех стран, за исключением Канады и Мексики. Единые пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий — 10%. Ранее М​инистерство торговли США пришло к выводу, что импорт этих металлов угрожает национальной безопасности страны. 22 марта стало известно, что власти США решили приостановить введение пошлин на экспорт стали и алюминия из Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.