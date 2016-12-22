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Россия и США не сумели разрешить спор в ВТО без арбитража
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Россия и США не сумели разрешить спор в ВТО без арбитража
Экономика, 19:08
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Россия и США не сумели разрешить спор в ВТО без арбитража
Разбирательство из-за пошлин США на импорт стали и алюминия инициировала Москва. Стороны, как рассказали в российском Минэкономразвития, уже провели формальные консультации, однако разрешить ситуацию так и не смогли
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Россия подала запрос на учреждение третейской группы в споре с США во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении пресс-службы российского Минэкономразвития.

Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, как пояснили в ведомстве, сначала стороны должны были встретиться на формальных консультациях. И только если на них не удается найти пути разрешения конфликтной ситуации без рассмотрения арбитрами, участники разбирательства могут запросить учредить третейскую группу.

Формальные консультации с США, по информации ведомства, были проведены российскими специалистами 30 августа. Деталей об этих переговорах, как и их итогов в Минэкономразвития, не раскрыли, потребовав, однако, привлечь к спору арбитров. 

Дополнительные 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий Вашингтон ввел 23 марта. О решении принять подобные меры президент США Дональд Трамп сообщал еще в начале весны. Денежные сборы стали применяться к импорту из всех стран, за исключением Австралии и Аргентины. Позже, с 1 июня, пошлины на импорт стали и алюминия Соединенные Штаты также ввели на продукцию из стран Евросоюза, Мексики и Канады. Из-под действия подобных тарифов на ввоз стали на данный момент исключены только Бразилия и Южная Корея.

Кроме Москвы решения США относительно дополнительных пошлин в ВТО также пытаются оспорить Китай, Индия, страны ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция.

В ответ на действия США российская сторона 6 июня увеличила на 25–40% таможенные ставки на ввоз в страну ​порядка 80 товарных категорий из Соединенных Штатов (мера коснулась разнообразных продуктов — от специализированных инструментов для нарезания резьбы и сверл до некоторых бульдозеров и грейдеров). Вашингтон, реагируя на это, запросил консультации с ВТО (29 августа на сайте организации было размещено соответствующее сообщение).​ В российском Минэкономразвития на это заявили, что, по мнению специалистов ведомства, США «неверно интерпретируют природу мер, принятых ​российской стороной», и Москва действует в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам.

Авторы: Антон Фейнберг, Евгения Маляренко.
Теги: Вашингтон , Минэкономразвития
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