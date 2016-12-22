ЕС и Норвегия попросили арбитров ВТО помочь в споре с США

Попросить о создании третейской группы по спору во Всемирной торговой организации участники разбирательств могут в случае, если разногласия не удалось решить во время консультаций. К аналогичной мере ранее прибегла Россия

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Норвегия и страны ЕС вслед за Россией подали запрос на создание третейской группы в споре с США во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно дополнительных американских пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде, передает норвежское бизнес-издание E24.

«Мы считаем, что дополнительные пошлины США на сталь и алюминий нарушают правила ВТО», — подчеркнула глава ведомства, напомнив, что «механизм разрешения споров в ВТО — это общий способ разрешения разногласий, когда проблему не удалось решить путем консультаций». «Поэтому вместе со странами ЕС и несколькими другими государствами мы сегодня попросили ВТО создать панель разрешения споров по дополнительным пошлинам США», — сообщила Серейде.

Ранее 18 октября к аналогичной мере прибегла Россия. Она инициировала в ВТО разбирательство из-за пошлин США, а теперь стало известно, что после завершения формальных консультаций урегулировать ситуацию Москве и Вашингтону так и не удалось. Поэтому она, как указали в российском Минэкономразвития, попросила учредить в споре со Штатами третейскую группу. Арбитры должны будут рассмотреть конфликтную ситуацию.

Помимо России, Норвегии и стран ЕС дополнительные пошлины США на импорт стали и алюминия в ВТО также оспаривают Китай, Индия, Канада, Мексика, Швейцария и Турция. «Если другие истцы также переведут споры на стадии рассмотрения третейской группы, США придется защищать свои дополнительные пошлины на площадке ВТО параллельно в нескольких процедурах», — отмечали ранее в российском Минэкономразвития.

Дополнительные 25-процентные тарифы на ввоз в США стали и 10-процентные на импорт алюминия Вашингтон ввел 23 марта. Денежные сборы коснулись товаров из всех стран за исключением стран Евросоюза, Мексики и Канады. Однако с 1 июня пошлины были введены на импорт и из этих государств. Тарифы не действуют только на импорт в США стали из Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. ​