ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,34 66,33 EUR Нал. 76,60 75,48 USD Бирж. 66,78 +0,02 EUR Бирж. 75,75 +0,28 USD ЦБ. 66,62 +0,19 EUR ЦБ. 75,38 -0,01 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3654,45 +340,95 IMOEX 2359,13 -0,28% RTSI 1113,44 -0,27% Brent 60,10 -0,89% DJIA 23592,98 -2,11% Nasdaq 6753,73 -2,27%
Аналитики предсказали падение цен на сталь и уголь к 2023 году
Лента новостей
В Минздраве дали советы по выбору алкоголя в новогоднюю ночь 07:22, Общество Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 07:21, РБК и Volkswagen Аналитики предсказали падение цен на сталь и уголь к 2023 году 07:00, Бизнес Правительство Японии решило переоборудовать часть кораблей в авианосцы 06:35, Политика В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России 06:05, Политика Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 06:00, РБК и Lenovo Порошенко назвал резолюцию ООН по Крыму шагом к «деоккупации» полуострова 05:59, Политика Губернатор штата Нью-Йорк пообещал легализацию марихуаны в 2019 году 05:38, Общество Авиасообщение с Камчаткой прервали из-за циклона 05:08, Общество Глава «Ростеха» сообщил о возможном усложнении экспорта самолетов МС-21 04:36, Бизнес Избирком Приморья признал победу Кожемяко на выборах губернатора 03:58, Политика Медведева предупредили об угрозе роста цен на продукты 03:57, Бизнес CМИ узнали об аресте родственника стрелка из Страсбурга 03:43, Общество Небензя назвал «беззубой» реакцию ЕС на создание армии Косово 03:26, Политика Минобороны ликвидировало управление арестованного ранее полковника 03:20, Политика Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 03:03, РБК и Huawei «Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист премии «Оскар» 02:57, Общество Генассамблея ООН осудила открытие Крымского моста 02:53, Политика Экс-главе CBS решили не платить $120 млн из-за обвинений в харассменте 02:29, Общество Twitter устранил позволявшую узнать страну пользователя уязвимость 01:50, Технологии и медиа ГА ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма 01:16, Политика Адвокат заявила об уголовном деле против лидера движения «Стоп ГОК» 00:42, Общество Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 00:37, РБК и Porsche Запашный ответил на угрозы Гуцериева подать в суд 00:33, Общество МВД предложило внести изменения в правила техосмотра 00:24, Общество Киевский патриархат счел неканоничным наказание митрополитов УПЦ МП 00:11, Политика Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам 00:00, Экономика Пентагон не увидел в письме Шойгу желания сохранить договор о ракетах 17 дек, 23:43, Политика
Аналитики предсказали падение цен на сталь и уголь к 2023 году
Бизнес, 07:00
0
Аналитики предсказали падение цен на сталь и уголь к 2023 году
В ближайшие пять лет черную металлургию ожидает падение цен на сталь и сырье для ее производства на фоне ввода новых производств. Но российских производителей поддержит ослабление рубля, считают эксперты агентства АКРА
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Почему упадут цены

Рейтинговое агентство АКРА в ближайшие пять лет ждет падения цен на сталь и сырье для ее производства на фоне ввода новых мировых мощностей, говорится в отчете компании, имеющемся у РБК.

«В 2018 году рынок испытал эффект торговых войн и шоков предложения в связи с природными катаклизмами», — пишут аналитики АКРА. В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на ввоз стали и 10-процентных — на импорт алюминия. На сырьевых рынках предложение снизили дожди и штормовой ветер в Австралии и сильные дожди в Индонезии, следует из отчета. Кроме того, Китай сократил мощности в сталелитейном секторе, выполнив свои обещания по снижению выбросов в атмосферу. В результате ​цены на сталь, уголь и железную руду оказались на пиковых уровнях последних лет.

Но аналитики АКРА предупреждают, что в ближайшие годы Индия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут вводить в эксплуатацию новые сталелитейные комплексы, а рост спроса на стальной прокат замедлится. По их прогнозу, к 2023 году загрузка сталелитейных мощностей в мире снизится с текущих 76 до 72%, а горячекатаный прокат российских производителей на экспорте подешевеет со средней цены в этом году $550 за тонну (на условиях поставки на борт судна (FOB) в Черном море) до $350–400 за тонну, прогнозирует АКРА. На внутреннем рынке цены на эту продукцию упадут с 36,7 тыс. до 25–26 тыс. руб. за тонну.

На рынке коксующегося угля аналитики агентства ждут профицита из-за увеличения предложения со стороны США, Монголии, Мозамбика и России. Цены, по их мнению, начнут снижаться и достигнут $140–150 за тонну по сравнению со средней ценой $194 в 2018 году. Энергетический уголь также подешевеет с $100–110 за тонну в ноябре 2018 года до $60–70 к 2023 году на фоне развития альтернативной энергетики и роста предложения угля из США, Индонезии, России и Австралии.

Железорудное сырье будет дешеветь под влиянием растущего предложения из Бразилии и Австралии, но более низкими темпами: АКРА прогнозирует, что цены на концентрат, который сегодня стоит $68 за тонну, снизятся до $62.

Однако аналитики АКРА полагают, что российских экспортеров стали и сырья поддержит ожидаемое внешнеполитическое давление на российскую валюту. Они ожидают роста экспорта коксующегося угля в 2023 году из России на 15% по сравнению с 2017 годом — до 27–28 млн т. Экспорт слябов и заготовок, по их прогнозу, увеличится на 19%, до 18–19 млн т.

«Северсталь» и ММК ждут роста

Представители крупнейших российских производителей стали признают снижение цен на металл с июля 2018 года, но надеются на их восстановление в следующем году. Так, «Северсталь» Алексея Мордашова считает, что новых мощностей в мире вводится немного и глобальный рынок останется сбалансированным. Представитель компании сообщил РБК, что ключевые риски она видит в росте протекционизма на ряде рынков и угрозе торговой войны между Китаем и США. В настоящее время, по его словам, на цены негативно влияют Турция, где тяжелая ситуация со спросом, и США, в которых на фоне введенных пошлин на импорт стали происходит рост собственного производства. Но в целом «Северсталь» ждет роста спроса на сталь в 2019 году, заключил собеседник РБК.

Мировой рынок стали в настоящее время переживает коррекцию после периода существенного роста цен с середины 2017 года до середины 2018-го, сообщил РБК представитель Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. Он ждет, что ситуация на рынках стали стабилизируется в первом квартале следующего года. «Вероятно, тогда же мы увидим начало частичного восстановления рыночных котировок», — заявил представитель ММК.

Представители НЛМК Владимира Лисина, Evraz Романа Абрамовича и его партнеров, а также «Мечела» Игоря Зюзина отказались прогнозировать спрос и цены на сталь и сырье.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: сталь , Уголь
Главное
Генассамблея ООН осудила открытие Крымского моста Политика
Материалы по теме
Швейцария подала жалобу в ВТО на США из-за тарифов на сталь и алюминий Политика
Турция пообещала ответить на новые пошлины США на сталь и алюминий Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter