Козак предложил отсрочку для мешающих бизнесу новых законов

Налоговые и регуляторные нововведения, которые усложняют жизнь бизнесу, должны вступать в силу через определенный срок, считает вице-премьер Дмитрий Козак. Это будет страховкой от «бюрократического творчества» властей

Дмитрий Козак (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Новые налоговые и регуляторные инициативы, которые вводятся по отношению к бизнесу, должны включать в себя переходный период и вступать в силу с определенной отсрочкой. Об этом на Неделе российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак, передает корреспондент РБК.

«Считаю необходимым сделать переходный период общим принципом изменения государственной регуляторной среды. Установить жесткие стабилизационные правила: любые изменения регуляторных требований, которые ухудшают положение хозяйствующих субъектов, должны вступать в силу по истечении определенного — достаточно длительного [срока]», — считает он.

По его мнению, если законодатели сочтут какое-либо экономическое деяние криминальным и разработают соответствующую норму, то нужно дать бизнесу время на адаптацию.

«Такие правила должны приниматься и вступать в действие с большой отсрочкой. Во всяком случае для тех субъектов экономической деятельности, положение которых они ухудшают. Точно для всех действующих хозяйствующих субъектов или для тех, кто приступил к реализации инвестиционных проектов», — пояснил вице-премьер.