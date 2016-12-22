Правительство ограничит сроки негативных налоговых изменений

Правительство установит единые правила вступления в силу ухудшающих жизнь компаний налоговых нововведений. Бизнесу дадут время адаптироваться к невыгодным изменениям налогового законодательства

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В Налоговый кодекс включат требование утверждать невыгодные бизнесу или гражданам налоговые законы не позднее 1 сентября, если вступить в силу они должны с 1 января следующего года. Если же такие поправки не успеют принять в срок, их введение задержится на год. Такое положение появилось в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (.doc). Документ был внесен в Госдуму 29 сентября вместе с проектом федерального бюджета на предстоящий трехлетний срок.

Непредсказуемое законодательство

В России нет единых четких правил, определяющих соотношение сроков принятия и введения в действие законов, изменяющих налоговые условия. Хотя для бизнеса это важно: если уж такие законы принимаются, то у налогоплательщиков должно быть достаточно времени, чтобы подготовиться к изменениям. Сроки установлены в Налоговом и Бюджетном кодексах, но они разные, к тому же соответствующие нормы Бюджетного кодекса заморожены уже почти десять лет.

Согласно Налоговому кодексу, закон должен быть опубликован не позднее 30 ноября, чтобы он мог вступить в силу с 1 января следующего года. А с точки зрения Бюджетного кодекса налоговые законы, вступающие в силу с нового года, должны быть приняты не позднее, чем за месяц до внесения бюджета в Госдуму, — то есть до 1 сентября (поскольку крайний срок для внесения проекта бюджета в Думу — 1 октября). Если же налоговые поправки приняты после 1 октября, то Бюджетный кодекс предписывает отложить их вступление в силу на год.

При этом на практике эти положения Бюджетного кодекса давно не исполняются. Госдума по инициативе правительства ежегодно с 2010 года приостанавливает действие указанных норм и принимает новые налоговые законопроекты в конце года со вступлением в силу ближайшего 1 января. Например, 30 ноября 2016 года законодатели таким образом ограничили уровнем в 50% сумму списания убытка, уменьшающую налог на прибыль. В конце 2017 года был принят законопроект об отказе в вычете НДС по товарам, оплачиваемым за счет субсидий из бюджета, и т.д. Такая практика не способствует бюджетной предсказуемости и «негативно влияет на инвестиционный климат», отмечает Счетная палата.

Водораздел — 1 сентября

Зафиксировать пороговую дату 1 сентября для налоговых актов, вступающих в силу 1 января следующего года, поручил в марте премьер Дмитрий Медведев. То есть у бизнеса фактически будет на три месяца больше, для того чтобы адаптироваться к налоговым изменениям. Бизнес неоднократно высказывался за введение подобных мер, подчеркивается в поступившем в РБК сообщении Минэкономразвития. «Для предпринимателей очень важна предсказуемость налоговых условий. Это существенный фактор, влияющий на инвестиционный климат», — указали в ведомстве.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Однако такой принцип не был заявлен в первой, летней редакции «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики». ​Новое положение появилось в документе Минфина в результате парламентских слушаний в июле. Изменить ст. 5 Налогового кодекса предложил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Давайте <...> напишем, что если поправка ухудшает положение, увеличивает налоговую нагрузку, изменяет существенно налоговые условия, она должна быть принята в весеннюю сессию [до конца лета]. Если ее не приняли, она может вступить только через год», — сказал тогда Макаров. Идею поддержал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В итоговом варианте «Основных направлений», поступивших в Думу, анонсируется следующее: «Предлагается внести изменения в налоговое и бюджетное законодательство, предусматривающие, что ключевые изменения элементов налогообложения, ухудшающие положение налогоплательщиков или существенно изменяющие налоговые условия, опубликованные после 1 сентября, вступают в силу не ранее чем через год». Таким образом, соответствующие положения Налогового и Бюджетного кодексов будут гармонизированы и унифицированы: налоговый закон, опубликованный до 1 сентября, сможет вступить в силу 1 января следующего года, а если закон опубликован после 1 сентября, то вступление в силу откладывается как минимум до 1 сентября следующего года.

Соответствующий законопроект еще не готов, сообщила РБК пресс-служба Минфина. «Нормативная база, которая закрепляет вступление в силу изменений налогового законодательства не ранее чем через год, если они были опубликованы после 1 сентября, пока прорабатывается. «Основные направления» — это документ, в котором прописывается план действий на три года вперед», — подчеркнули в ведомстве.

Этого недостаточно

Предлагаемая норма поспособствует предсказуемости для бизнеса в краткосрочной перспективе, заявил РБК руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. «Это очень важная инициатива. Она действительно позволит обеспечить стабильность финансового планирования в краткосрочной перспективе и избежать случаев, когда в конце года принимаются законы, которые серьезно меняют налоговое законодательство: налоговые органы оказываются не готовы, а для налогоплательщиков неожиданно возрастает нагрузка», — отметил Зарипов.

Но, по его словам, предлагаемой нормы недостаточно. «Это не решает вопрос предсказуемости и стабильности налоговой системы. У компаний будет от полугода до года на адаптацию, а этого недостаточно для инвестиционной устойчивости. Необходимы более серьезные решения, например отсрочка вступления в силу изменений в три года, поскольку на такой период утверждается госбюджет», — считает эксперт.

С другой стороны, предлагаемые изменения ограничат возможность оперативных корректировок налогового законодательства, отметил в беседе с РБК руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.

«Рост курса валют, изменение цен на нефть, санкции требуют оперативных корректировок налогового законодательства для урегулирования экономической ситуации: повышения акцизов, ставок налогов на добычу полезных ископаемых, отмены льгот. Такие оперативные корректировки всегда необходимы и принимаются каждый год», — отметил эксперт. В случае необходимости таких изменений снова будут приниматься решения о приостановке действия законодательства, уверен Овеснов.

«Проблема любого срока в том, что он может быть изменен, продлен, сокращен, на него может быть наложен мораторий, как происходит сейчас, когда не выполняется даже требование Бюджетного кодекса», — подтверждает член думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Шесть лет без перемен

Принцип вступления в силу законов, ухудшающих положение налогоплательщиков, не раньше чем через год, если они публикуются после 1 сентября, соседствует в «Основных направлениях» с декларируемой задачей «зафиксировать налоговые условия для делового сообщества на ближайшие шесть лет». При этом Минфин допускает «донастройку» налоговой системы, необходимую для реализации стратегических задач, поставленных президентом.

Предложение зафиксировать налоговые условия для делового сообщества как минимум до 2024 года носит декларативный характер и пока не обеспечено формальными процедурами, считает Зарипов. «Мы видим, что за последние шесть лет налоговое законодательство существенно изменилось, несмотря на прежнюю аналогичную установку», — указал эксперт.

Овеснов счел «маловероятным», что правительство не будет вводить новые налоги следующие шесть лет. «Налоговый кодекс — самый изменяемый законодательный акт», — подчеркивает он.